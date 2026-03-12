Có tin FBI cảnh báo Iran có thể tấn công California, ông Trump lên tiếng 12/03/2026 05:46

(PLO)- Truyền thông Mỹ đưa tin rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) mới đây đã cảnh báo các sở cảnh sát ở bang California về khả năng Iran sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa vào bờ biển phía Tây.

Ngày 10-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không lo ngại về các cuộc tấn công do Iran hậu thuẫn trên lãnh thổ Mỹ. Có thông tin Cục Điều tra Liên bang (FBI) cảnh báo về khả năng máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công bờ biển phía Tây nước Mỹ, theo hãng tin ABC News.

ABC News đưa tin FBI hồi tháng trước đã cảnh báo các sở cảnh sát ở bang California rằng Iran có thể phóng (UAV) vào bờ biển phía Tây từ một tàu không xác định ngoài khơi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Hãng Reuters đưa tin hồi đầu tháng này rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể nhắm mục tiêu vào Mỹ bằng các cuộc tấn công.

Một bản đánh giá mối đe dọa do Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này "có thể" gây ra mối đe dọa tấn công có chủ đích vào Mỹ, mặc dù một cuộc tấn công vật lý quy mô lớn khó có thể xảy ra.

Một nguồn tin có kinh nghiệm trong lĩnh vực chống khủng bố nói với tờ Los Angeles Times rằng mối đe dọa này “hiện chưa được coi là đáng tin cậy”. Nguồn tin nhấn mạnh rằng cảnh báo chỉ mang tính chất phòng ngừa.

FBI từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.

Văn phòng Thống đốc California - ông Gavin Newsom cho biết các thông tin trên là một trong nhiều bản cập nhật an ninh mà tiểu bang nhận được hàng ngày từ các đối tác liên bang. California cho biết đã nâng cao mức độ an ninh kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran.

"Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc đang tích cực phối hợp với các quan chức an ninh tiểu bang, địa phương và liên bang" - bà Diana Crofts-Pelayo, người phát ngôn của thống đốc California, cho biết.

Trong khi đó, sĩ quan thông tin công cộng Paulina Henderson của Sở Cảnh sát TP San Francisco cho biết cơ quan này “luôn sẵn sàng ứng phó bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào có thể xảy ra ở San Francisco và chúng tôi đang theo dõi sát sao các sự kiện ở Trung Đông và trên toàn thế giới”.

Các cuộc tấn công trả đũa từ Iran đã lan rộng khắp vùng Vịnh Ba Tư, nhắm vào các đối tác và căn cứ của Mỹ trong khu vực. 6 binh sĩ Mỹ ở Kuwait và 1 binh sĩ ở Saudi Arabia đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công chung vào Iran ngày 28-2. Lầu Năm Góc cho biết hôm 10-3 rằng khoảng 140 binh sĩ đã bị thương.

Tổng thống Trump ngày 11-3 tuyên bố rằng sau gần 2 tuần không kích, “hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu” ở Iran nữa. Trước đó, ông Trump đã cảnh báo sẽ tấn công Iran “mạnh gấp 20 lần” nếu Eo biển Hormuz bị đóng cửa. Iran đã đóng cửa eo biển này vào ngày 1-3.