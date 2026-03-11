CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un và con gái quan sát tàu khu trục Choe Hyon bắn tên lửa hành trình chiến lược 11/03/2026 12:45

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae đã quan sát hiệu quả hoạt động của tàu khu trục Choe Hyon, thông qua việc bắn tên lửa hành trình chiến lược.

Ngày 10-3, quân đội Triều Tiên thực hiện cuộc thử nghiệm hiệu quả hoạt động của tàu khu trục Choe Hyon, bao gồm nội dung bắn tên lửa hành trình chiến lược. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, lãnh đạo Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae đã đến quan sát cuộc thử nghiệm này.

Ông Kim cho biết cuộc thử nghiệm nhằm mục đích đánh giá độ tin cậy của hệ thống điều khiển tích hợp quốc gia đối với vũ khí chiến lược và hệ thống phát hiện, vũ khí của tàu khu trục. Tại buổi thử nghiệm, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh việc duy trì và mở rộng khả năng răn đe hạt nhân, coi đây là một nhiệm vụ chiến lược.

Tàu khu trục lớp ​​Choe Hyon có trọng tải 5.000 tấn. KCNA cho biết Triều Tiên đang có 2 tàu thuộc lớp tàu này và đang đóng con tàu thứ ba.

Tàu khu trục Choe Hyon thử nghiệm bắn tên lửa hành trình chiến lược. Ảnh: KCNA

Binh sĩ giám sát tàu khu trục Choe Hyon thử nghiệm bắn tên lửa hành trình chiến lược. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái quan sát tàu khu trục Choe Hyon thử nghiệm bắn tên lửa hành trình chiến lược. Ảnh: KCNA

Tàu khu trục Choe Hyon thử nghiệm bắn tên lửa hành trình chiến lược. Ảnh: KCNA

Tàu khu trục Choe Hyon thử nghiệm bắn tên lửa hành trình chiến lược. Ảnh: KCNA

Tàu khu trục Choe Hyon thử nghiệm bắn tên lửa hành trình chiến lược. Ảnh: KCNA