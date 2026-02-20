Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc đại hội lần thứ IX 20/02/2026 13:03

(PLO)- Đại hội lần thứ IX đảng Lao động Triều Tiên khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng với sự tham dự của 5.000 đại biểu, dự kiến thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Ngày 19-2, Đại hội lần thứ IX đảng Lao động Triều Tiên khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Đại hội lần này quy tụ 5.000 đại biểu từ khắp cả nước, bao gồm 224 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa VIII và 4.776 đại biểu do các tổ chức đảng đề cử.

Đánh giá về nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, KCNA cho biết đó là quá trình phát triển có trách nhiệm và quyết liệt nhất, mang tính quyết định đối với sự phát triển lâu dài của đảng Lao động Triều Tiên và nhà nước Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ IX đảng Lao động Triều Tiên hôm 19-2. Ảnh: KCNA

Phát biểu khai mạc đại hội, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng chưa bao giờ Triều Tiên trải qua một thời kỳ nào như thời kỳ 5 năm vừa qua. Trong đó, nước này đã đạt được những thành công to lớn bất chấp những thử thách và khó khăn khắc nghiệt.

“Mặc dù đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, đảng, nhân dân và quân đội đã kiên cường quyết tâm và chủ động nỗ lực vì mục tiêu của đại hội VIII. Bằng việc thực hiện thành công các nghị quyết của đảng trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa và ngoại giao, chúng ta đã đạt được những thành công đáng kể, toàn diện và triệt để. Và trong quá trình đó, chúng ta đã tăng cường đáng kể sức mạnh nội tại của đất nước” – ông Kim phát biểu.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội lần thứ IX đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Cuối bài phát biểu, ông Kim Jong-un nhấn mạnh sự quan tâm và kỳ vọng của toàn thể đảng viên và nhân dân cả nước đối với đại hội đảng lần này.

“Và tất cả chúng ta đều gánh vác một sứ mệnh nặng nề là nỗ lực chân thành, tích cực và có trách nhiệm để đảm bảo đại hội được hoàn thành tốt nhiệm vụ” – ông nói.

Theo KCNA, trong phiên khai mạc, đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của đại hội, bao gồm rà soát công tác của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên nhiệm kỳ vừa qua, sửa đổi Điều lệ đảng Lao động Triều Tiên và bầu Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên nhiệm kỳ mới.