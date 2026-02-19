CHÙM ẢNH: Triều Tiên trưng bày vũ khí cho 'cuộc tấn công tập trung siêu mạnh' 19/02/2026 13:21

(PLO)- Triều Tiên tổ chức trưng bày các hệ thống phóng rocket đa nòng 600 mm để chào mừng Đại hội lần thứ IX của đảng Lao động Triều Tiên.

Ngày 18-2, Triều Tiên tổ chức trưng bày các hệ thống phóng rocket đa nòng 600 mm., theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA),

Các hệ thống này được một doanh nghiệp sản xuất vũ khí hàng đầu của Triều Tiên chế tạo và được trưng bày để chào mừng Đại hội lần thứ IX của đảng Lao động Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi loại vũ khí này là "vũ khí ưu việt nhất thế giới cho các cuộc tấn công tập trung siêu mạnh". Ông cũng cho biết đại hội sắp tới của đảng Lao động Triều Tiên sẽ công bố các kế hoạch giai đoạn tiếp theo để tăng cường khả năng tự vệ của nước này.

Buổi lễ trưng bày các hệ thống phóng rocket đa nòng 600 mm hôm 18-2. Ảnh: KCNA

"Đây là vũ khí tấn công tập trung mạnh nhất thế giới. Độ chính xác và sức mạnh của tên lửa đạn đạo chiến thuật cùng chức năng phóng đa mục tiêu của các ống phóng được kết hợp hoàn hảo trong loại vũ khí này” – ông Kim phát biểu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết loại vũ khí này được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo và hệ thống dẫn đường phức hợp. Theo ông, hệ thống này "phù hợp cho một cuộc tấn công đặc biệt" hoặc "nhiệm vụ chiến lược".

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên trưng bày hệ thống phóng rocket 600 mm. Vào cuối năm 2022, Bình Nhưỡng đã trưng bày 30 hệ thống phóng rocket cùng cỡ, nhưng được đặt trên các xe bánh xích.

Vào thời điểm đó, KCNA mô tả hệ thống này có tầm bắn bao phủ toàn bộ Hàn Quốc và có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trưng bày các hệ thống phóng rocket đa nòng 600 mm hôm 18-2. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các đại biểu tham dự buổi lễ trưng bày các hệ thống phóng rocket đa nòng 600 mm hôm 18-2. Ảnh: KCNA

Buổi lễ trưng bày các hệ thống phóng rocket đa nòng 600 mm hôm 18-2. Ảnh: KCNA