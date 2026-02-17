CHÙM ẢNH: Ngắm nhìn 50.000 căn hộ hiện đại của Triều Tiên vừa mới khánh thành 17/02/2026 14:45

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái đã tham dự lễ khánh thành dự án xây dựng 50.000 nhà ở tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Ngày 16-2, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành dự án nhà ở mang tính bước ngoặt, đó là xây dựng 50.000 căn hộ tại Bình Nhưỡng trước thềm đại hội đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào cuối tháng này, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Cô con gái Ju-ae của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái dự lễ khánh thành dự án 50.000 nhà ở hôm 16-2. Ảnh: KCNA

"Việc xây dựng 50.000 căn hộ tại Bình Nhưỡng, được thực hiện mạnh mẽ như nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của đại hội đảng lần thứ tám lịch sử của đảng Lao động Triều Tiên, đã hoàn thành thành công, đánh dấu một thành công mang tính bước ngoặt trong kỷ nguyên mới của sự phục hưng toàn diện quốc gia” - KCNA đưa tin ngày 17-2.

Tại buổi lễ, ông Kim cho biết Triều Tiên sẽ triển khai một "dự án xây dựng khổng lồ hơn nữa", đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ làm rõ "cột mốc quan trọng hơn" tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ chín và người dân sẽ "chứng kiến ​​thêm năm năm đầy hứng khởi" nữa với "sự thực hiện hoàn hảo".

Dự án xây dựng nhà ở là một dự án trọng điểm của lãnh đạo Triều Tiên được công bố tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên năm 2021, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo dự án này, tổng cộng 40.000 căn hộ đã được xây dựng tại các quận Songsin và Songhwa của Bình Nhưỡng vào năm 2022 và tại quận Hwasong từ năm 2023 đến năm 2025, với 10.000 căn còn lại vừa mới hoàn thành.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ và dự án trên,