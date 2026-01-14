Em gái ông Kim Jong-un yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi vụ không phận Triều Tiên bị UAV xâm nhập 14/01/2026 05:59

(PLO)- Bà Kim Yo-jong cảnh báo Hàn Quốc sẽ "buộc phải trả giá mà họ không thể nào gánh nổi" nếu việc không phận Triều Tiên bị UAV xâm nhập tái diễn.

Ngày 13-1, bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - yêu cầu Hàn Quốc thừa nhận và xin lỗi về hành động khiêu khích vi phạm chủ quyền của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul về các vụ xâm phạm không phận bằng máy bay không người lái (UAV), hãng thông tấn KCNA đưa tin.

"Chính quyền Seoul nên thừa nhận và xin lỗi vì đã vi phạm chủ quyền của Triều Tiên và có biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn” - bà Kim nhấn mạnh.

Bà Kim cảnh báo Hàn Quốc sẽ "buộc phải trả giá mà họ không thể nào gánh nổi" nếu những hành động khiêu khích như vậy lặp lại.

“Phản ứng của chúng tôi đối với các hành vi xâm phạm chủ quyền và cam kết bảo vệ chủ quyền sẽ không chỉ giới hạn ở những phản ứng tương xứng hoặc các tuyên bố mang tính hình thức” - em gái lãnh đạo Triều Tiên lưu ý.

Bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: YONHAP

Bên cạnh đó, bà Kim cũng gọi cam kết của Seoul về việc tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng là một "ảo tưởng hão huyền", đồng thời phủ nhận khả năng cải thiện quan hệ liên Triều.

Hàn Quốc chưa bình luận về phát ngôn trên của bà Kim.

Hôm 11-1, em gái lãnh đạo Triều Tiên cũng đã yêu cầu phía Hàn Quốc đưa ra "lời giải thích" chi tiết về chuyện không phận Triều Tiên bị UAV xâm nhập.

Cuối tuần trước, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã xâm phạm chủ quyền Triều Tiên bằng việc đưa một UAV xâm nhập không phận. Triều Tiên nói rằng chiếc UAV xuất phát từ một hòn đảo thuộc TP Incheon (Hàn Quốc), bay khoảng 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên vào ngày 4-1.

Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phủ nhận cáo buộc trên. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back cho biết ông sẵn sàng xem xét ý tưởng đề xuất một cuộc điều tra chung với Triều Tiên về cáo buộc trên thông qua Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC).

Một nhóm phối hợp gồm khoảng 30 quan chức cảnh sát và quân đội của Hàn Quốc cũng đã bắt đầu điều tra, sau khi Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi điều tra nhanh chóng các cáo buộc của Triều Tiên.

Tổng thống Lee cảnh báo rằng trong trường hợp UAV do một nhóm một cá nhân hoặc một nhóm người dân vận hành, nó sẽ cấu thành "tội ác nghiêm trọng" đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và an ninh quốc gia, theo hãng thông tấn Yonhap.