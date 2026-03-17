Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada ra tuyên bố chung cảnh báo Israel về chiến dịch trên bộ ở Lebanon 17/03/2026 05:33

(PLO)- Tuyên bố chung của các quốc gia châu Âu nhấn mạnh việc phải ngăn chặn "cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel" vào Lebanon vì nó có thể gây ra những hậu quả nhân đạo tàn khốc.

Ngày 16-3, các nhà lãnh đạo của Canada, Pháp, Đức, Ý và Anh ra tuyên bố chung, cho biết họ "vô cùng lo ngại" về tình trạng bạo lực leo thang ở Lebanon và kêu gọi "giảm leo thang ngay lập tức", theo đài CNN.

“Các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel và việc nhắm mục tiêu vào thường dân phải chấm dứt và họ phải giải giáp vũ khí. Chúng tôi lên án quyết định của Hezbollah tham gia cùng Iran trong các cuộc xung đột, điều này càng làm nguy hiểm thêm cho hòa bình và an ninh khu vực” - các nhà lãnh đạo các nước cho biết.

Khói bốc lên từ một cuộc không kích của Israel ở Beirut (Lebanon) hôm 10-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Năm nhà lãnh đạo cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công trên bộ lớn theo kế hoạch của Israel vào Lebanon có thể gây ra “hậu quả nhân đạo tàn khốc và có thể dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài”.

“Điều đó phải được ngăn chặn. Tình hình nhân đạo ở Lebanon, bao gồm việc di dời hàng loạt đang diễn ra, đã rất đáng báo động” - theo tuyên bố chung.

Israel chưa lên tiếng về tuyên bố chung trên.

“Hàng trăm nghìn” người đã được sơ tán khỏi miền nam Lebanon trong bối cảnh Israel mô tả là sự mở rộng các hoạt động trên bộ “có giới hạn”. Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết lực lượng nước này đã bắt đầu một cuộc diễn tập trên bộ để “loại bỏ các mối đe dọa” và bảo vệ cư dân miền bắc Israel.

Ít nhất 850 người đã thiệt mạng ở Lebanon kể từ khi cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Israel bắt đầu hơn hai tuần trước. Theo chính quyền Lebanon, hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và hơn 130.000 người đang sống trong các khu tạm trú tập thể.