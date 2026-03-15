Israel nói còn đánh ‘hàng nghìn mục tiêu’ Iran ít nhất 3 tuần nữa; Houthis dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb 15/03/2026 21:13

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với các đòn không kích; Anh cân nhắc các phương án liên quan eo biển Hormuz; Houthis đe dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb để ủng hộ Iran; Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi hòa bình tại Trung Đông.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng trong ngày qua.

Israel: Chiến dịch tấn công Iran còn kéo dài ít nhất 3 tuần

Máy bay chiến đấu của Không quân Israel trên bầu trời miền trung Israel ngày 15-3. Ảnh: Nati Shohat/Flash90

Ngày 15-3, người phát ngôn quân đội Israel - chuẩn tướng Effie Defrin nói với đài CNN rằng Israel đang lên kế hoạch tiếp tục chiến dịch tấn công Iran trong ít nhất 3 tuần nữa, với “hàng nghìn mục tiêu” vẫn còn phía trước.

“Chúng tôi còn hàng nghìn mục tiêu cần xử lý. Chúng tôi đã sẵn sàng, phối hợp với đồng minh Mỹ, với các kế hoạch ít nhất cho tới dịp lễ Passover của người Do Thái, tức khoảng 3 tuần nữa. Và chúng tôi còn những kế hoạch sâu hơn kéo dài thêm 3 tuần sau đó” - ông Defrin nói.

Ông Defrin nói rằng quân đội Israel “không hành động theo đồng hồ bấm giờ hay một thời biểu cố định, mà nhằm đạt được các mục tiêu”, trong đó mục tiêu là “làm suy yếu nghiêm trọng chế độ Iran”.

Ông cho biết chiến dịch tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel chống Iran đã khiến nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) tham gia xung đột, trái với quyết định đứng ngoài trong cuộc chiến 12 ngày vào năm ngoái.

“Vào tháng 6-2025, họ hiểu rằng đó là một chiến dịch giới hạn tại Iran nên họ không tấn công. Còn bây giờ khi xung đột đã bùng nổ toàn diện, họ đã tham gia” - ông Defrin nói.

Phát ngôn của ông Defrin được đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích vẫn tiếp diễn trên khắp Trung Đông.

Chiều 15-3, Israel tuyên bố đã bắt đầu “một làn sóng tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Tehran ở miền tây Iran”.

Cùng ngày, tên lửa rơi xuống khu vực Tel Aviv và vùng lân cận ở Israel khiến 1 người bị thương, theo kênh Al Jazeera Arabic.

Bộ Quốc phòng UAE ngày 15-3 cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo và 6 máy bay không người lái (UAV) phóng từ Iran.

Thông báo cho biết thêm rằng hệ thống phòng không đã “đánh chặn 298 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.606 UAV” kể từ khi xung đột bùng phát.

Bahrain cũng cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được 125 tên lửa và 211 UAV kể từ đầu xung đột.

Anh cân nhắc các phương án liên quan eo biển Hormuz

Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband ngày 15-3 cho biết Anh đang “xem xét một cách khẩn trương” những biện pháp có thể thực hiện nhằm giúp mở lại eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đang trao đổi với các đồng minh. Có nhiều cách khác nhau để bảo đảm hoạt động vận tải biển có thể tiếp tục. Chúng tôi đang khẩn trương làm việc cùng các đồng minh bởi việc mở lại eo biển này là vô cùng quan trọng” - ông Miliband nói với đài Sky News khi được hỏi liệu Anh có cân nhắc gửi tàu rà phá thủy lôi hoặc UAV săn thủy lôi tới khu vực này hay không.

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi hòa bình tại Trung Đông

Ngày 15-3, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi hòa bình tại Trung Đông, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ/Israel với Iran và mở lại đối thoại.

“Suốt hai tuần qua, người dân Trung Đông đã phải chịu đựng bạo lực chiến tranh khủng khiếp. Hàng nghìn người vô tội đã thiệt mạng, và vô số người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa” - Giáo hoàng Leo XIV nói.

“Tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với tất cả những ai đã mất người thân trong các cuộc tấn công nhằm vào trường học, bệnh viện và khu dân cư” - ông nói thêm.

Giáo hoàng nhấn mạnh rằng tình hình tại Lebanon là một mối lo ngại đặc biệt.

“Hãy ngừng bắn. Hãy mở lại các con đường đối thoại! Bạo lực không bao giờ có thể mang lại công lý, ổn định và hòa bình mà người dân đang mong đợi” - Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi.

Houthis đe dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb để ủng hộ Iran

Ngày 14-3, ông Abed al-Thawr - quan chức của nhóm vũ trang Houthis (Yemen) nói rằng Houthis có thể phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb (nối Biển Đỏ và Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải) nếu nhóm quyết định hỗ trợ quân sự cho Iran.

“Một khi quyết định can thiệp được đưa ra, biện pháp đầu tiên có thể là tuyên bố chính thức phong tỏa hải quân đối với Mỹ và chế độ Do Thái. Các tàu thương mại và tàu chiến, bao gồm cả tàu sân bay, hướng tới lãnh thổ Mỹ và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (Israel) có thể bị chặn lại” - ông al-Thawr nói với kênh Press TV.

Ông al-Thawr cho biết thêm rằng một biện pháp khác đang được Houthis cân nhắc là đóng hoàn toàn eo biển Bab el-Mandeb đối với mọi tàu thuyền hướng tới các cảng của Israel.

Ông Zelensky cáo buộc Nga cung cấp UAV cho Iran

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã cung cấp các UAV Shahed cho Iran, và những UAV này sau đó được sử dụng để tấn công các căn cứ của Mỹ.

“Trước hết, Nga đã cung cấp các UAV Shahed. Chúng được sử dụng theo giấy phép của Iran. Các bạn biết đấy, họ đã chế tạo và sản xuất rất nhiều UAV rồi chuyển giao chúng. Tôi có bằng chứng chắc chắn rằng Iran đã sử dụng chúng để tấn công các căn cứ của Mỹ và chống lại khu vực Trung Đông” - ông Zelensky nói với đài CNN hôm 14-3.

Cũng theo ông Zelensky, Ukraine không muốn mất sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống Nga do Washington đang có chiến tranh với Iran.

“Chúng tôi đang thể hiện thiện chí hỗ trợ Mỹ và các đồng minh của họ ở Trung Đông bằng cách đề nghị chia sẻ kinh nghiệm của Ukraine về UAV. Chúng tôi rất hy vọng rằng tình hình Trung Đông sẽ không khiến Mỹ quay lưng với vấn đề chiến tranh ở Ukraine” - ông nói thêm.

Mỹ, Nga và Iran chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.