Chiến sự Trung Đông: Ông Trump hé lộ bước tiếp theo; Iran thề truy đuổi ông Netanyahu; Pháp, Nhật, Hàn Quốc nói về khả năng điều tàu chiến tới Hormuz 15/03/2026 16:37

(PLO)- Ông Trump hé lộ bước tiếp theo cuộc chiến ở Iran, nói có thể đánh đảo Kharg vài lần nữa; Tehran thề truy đuổi ông Netanyahu tới cùng; Nhật, Hàn Quốc, Pháp lên tiếng sau khi ông Trump kêu gọi điều tàu chiến tới eo biển Hormuz.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ông Trump nói chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận với Iran

Chia sẻ với đài NBC News ngày 14-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh vào thời điểm hiện nay.

“Iran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi không muốn ký vì các điều khoản hiện chưa đủ tốt” - ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có những điều kiện “rất chắc chắn”.

Khi được hỏi các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt chiến sự sẽ bao gồm những gì, ông Trump đáp: “Tôi không muốn nói về điều đó”. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận cam kết từ bỏ hoàn toàn tham vọng hạt nhân của Iran sẽ là một phần trong các điều kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump đưa ra phát ngôn trên sau khi hãng tin Reuters đưa tin rằng chính quyền của ông đã gạt sang một bên các nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, một quan chức an ninh cấp cao của Iran nói với đài RT rằng thông tin của Reuters là “hoàn toàn sai và xa rời thực tế”, RT đưa tin ngày 15-3.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Trump cũng hé lộ kịch bản cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

“Sức mạnh duy nhất còn lại của họ là khả năng thả thủy lôi hoặc bắn các tên lửa tầm tương đối ngắn, và đó cũng là thứ có thể bị vô hiệu hóa khá nhanh. Nhưng khi chúng tôi hoàn tất việc xử lý khu vực bờ biển, họ cũng sẽ không còn năng lực đó nữa” - ông Trump nói.

“Chúng tôi đã vô hiệu hóa phần lớn tên lửa của họ. Chúng tôi đã phá hủy phần lớn máy bay không người lái (UAV) của họ. Phần lớn năng lực sản xuất tên lửa và UAV của họ cũng đã bị đánh sập. Trong vòng 2 ngày tới, mọi thứ sẽ bị tàn phá hoàn toàn” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Ông cũng nói với NBC News rằng các cuộc không kích nhằm vào đảo Kharg (Iran) đã “phá hủy hoàn toàn” phần lớn hòn đảo này, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi có thể đánh thêm vài lần nữa”.

Các nước lên tiếng sau khi ông Trump kêu gọi điều tàu chiến tới Hormuz

Ngày 15-3, ông Takayuki Kobayashi - Trưởng ban Chính sách của đảng Dân chủ Tự do Nhật - cho biết bất kỳ quyết định nào về việc điều tàu hải quân tới Trung Đông để hộ tống tàu thuyền cũng sẽ phải vượt qua “những rào cản rất lớn”.

“Về mặt pháp lý, chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, đây là vấn đề cần được cân nhắc rất thận trọng” - ông Kobayashi nói trong một buổi phát sóng truyền hình trực tiếp trên đài NHK.

Theo đài CNN, Nhật hiện bị ràng buộc thông qua hiến pháp hòa bình, vốn hạn chế sự tham gia quân sự của nước này trong các cuộc chiến đang diễn ra. Tuần trước, Thủ tướng Sanae Takaichi cũng cho biết Tokyo không có kế hoạch triển khai tàu rà phá thủy lôi để hỗ trợ dọn thủy lôi xung quanh eo biển.

Bài đăng của ông Trump được cho là đặt Nhật vào tình thế khó xử trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi và ông vào ngày 19-3 tới. Trước đó, các vấn đề như thuế quan và đầu tư dự kiến sẽ chiếm ưu tiên trong chương trình nghị sự, nhưng những yêu cầu mới của ông Trump đối với các đồng minh có thể khiến nội dung cuộc gặp thay đổi.

“Vì phát biểu của ông Trump thường thay đổi theo từng thời điểm, tôi hy vọng trong khuôn khổ mối quan hệ cá nhân đáng tin cậy, bà Takaichi sẽ cân nhắc thận trọng để xác định đâu là ý định thực sự của ông ấy” - ông Kobayashi nói thêm.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 15-3 cho biết Seoul sẽ xem xét thận trọng phản ứng của mình đối với đề nghị của ông Trump về việc điều tàu tới eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành tham vấn chặt chẽ với Washington, theo hãng thông tấn Yonhap.

“An toàn của các tuyến hàng hải quốc tế và quyền tự do hàng hải phù hợp với lợi ích của tất cả các quốc gia, đồng thời được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế. Trên cơ sở đó, chúng tôi hy vọng mạng lưới vận tải hàng hải toàn cầu sẽ sớm được khôi phục bình thường” - một quan chức phủ tổng thống Hàn Quốc chia sẻ.

Phần mình, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Paris không điều tàu chiến tới eo biển Hormuz theo lời kêu gọi của ông Trump, theo hãng tin Al Jazeera.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, cơ quan này nêu rõ: “Không. Tàu sân bay Pháp và nhóm tác chiến của nó vẫn ở lại phía đông Địa Trung Hải”.

Trước đề nghị bình luận của CNN, cả Trung Quốc và Anh đều chưa xác nhận việc có điều tàu chiến tới eo biển Hormuz hay không.

Israel-Iran tiếp tục tung đòn ăn miếng trả miếng

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15-3 cho biết Không quân Israel đã tiến hành một đợt không kích “quy mô lớn” mới nhằm vào miền tây Iran, nhắm vào các cơ sở hạ tầng mà Tel Aviv cho là thuộc chính quyền Iran, theo tờ The Times of Israel.

Lực lượng an ninh Israel kiểm tra thiệt hại sau vụ tấn công tên lửa đạn đạo từ Iran tại TP Holon (Israel) ngày 15-3. Ảnh: Flash90

Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel, các mục tiêu bị tấn công bao gồm những địa điểm hạ tầng liên quan bộ máy của Iran. Quân đội Israel chưa công bố chi tiết về quy mô thiệt hại hay số mục tiêu cụ thể trong đợt tấn công này.

Cùng thời điểm, lực lượng này cho biết đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Iran. Mục tiêu khả năng là Jerusalem và khu vực miền nam Israel.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15-4 tuyên bố đã triển khai làn sóng tấn công thứ 53 của chiến dịch “Lời hứa chân thật 4”, nhắm vào các trung tâm chỉ huy - kiểm soát khu vực và các cơ sở điều hành hệ thống phòng thủ dân sự của Israel, theo hãng thông tấn WANA.

Trước đó cùng ngày, IRGC cũng thông báo đã phát động làn sóng tấn công thứ 52 của chiến dịch này, nhằm vào các mục tiêu tại Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong tuyên bố, IRGC cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhắm vào Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu, cho rằng các chiến dịch đáp trả sẽ tiếp tục.

“Nếu ông Netanyahu vẫn còn sống, chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi cho đến khi ông ta phải nhận hình phạt” - tuyên bố nêu rõ.