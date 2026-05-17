Đằng sau kế hoạch của Lầu Năm Góc mua 10.000 tên lửa container giá rẻ 17/05/2026 12:00

(PLO)- Lầu Năm Góc đang tìm kiếm các gương mặt mới trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này nhằm mở rộng kho dự trữ tên lửa với giá cả phải chăng.

Theo tờ Bussiness Insider, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị thử nghiệm các loại tên lửa giá rẻ từ một số công ty công nghệ quốc phòng "đột phá" với hy vọng nhanh chóng mở rộng kho dự trữ tên lửa hành trình và siêu thanh với giá cả phải chăng.

Lầu Năm Góc có kế hoạch mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ

Vào ngày 13-5, Lầu Năm Góc cho biết đã ký các thỏa thuận mới với nhiều công ty quốc phòng, trong đó có Anduril, CoAspire, Leidos và Zone 5, nhằm phát triển các loại tên lửa chi phí thấp dùng cho bệ phóng dạng container. Đây là một phần của chương trình "Tên lửa container giá rẻ" (LCCM) nhằm sản xuất số lượng lớn tên lửa hành trình giá rẻ.

Hệ thống phóng tên lửa Mk 70 của Hải quân Mỹ đang bắn tên lửa Standard Missile-6 (SM-6). Đây là một ví dụ về hệ thống phóng tên lửa dạng container đã được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ. Ảnh: USN

Lầu Năm Góc hy vọng sẽ mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ trong 3 năm bắt đầu từ năm 2027, thông qua các hợp đồng sản xuất với giá cố định. Bộ Quốc phòng Mỹ dự định bắt đầu mua tên lửa thử nghiệm từ cả 4 công ty trên vào tháng 6 trước khi quân đội tiến hành đánh giá.

Một công ty khởi nghiệp quốc phòng khác là Castelion sẽ hỗ trợ phát triển và sản xuất vũ khí siêu thanh giá rẻ Blackbeard. Hệ thống Blackbeard được thiết kế để triển khai từ các bệ phóng loạt cơ động cao HIMARS hoặc từ một nền tảng phóng không người lái tương lai hiện đang được phát triển. Castelion dự kiến ​​sẽ nhận được hợp đồng mua sắm nhiều năm với số lượng ít nhất 500 vũ khí siêu thanh mỗi năm sau khi loại tên lửa này vượt qua các cuộc thử nghiệm.

Bên cạnh đó, một số công ty không nêu tên trong thông báo của Lầu Năm Góc dự kiến ​​sẽ mở rộng sản xuất mà không cần đầu tư trực tiếp từ quân đội Mỹ. Các quan chức Mỹ mô tả mô hình này được thiết kế để thúc đẩy tốc độ, sự đổi mới và vốn tư nhân.

Hướng đi mới của ngành công nghiệp quân sự Mỹ?

Tập trung vào "những gương mặt mới mang tính đột phá", nỗ lực trên phản ánh một chiến lược rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc nhằm mở rộng cơ sở công nghiệp quân sự của Mỹ vượt ra ngoài các tập đoàn quốc phòng truyền thống như Lockheed Martin hay RTX.

Hệ thống phóng M142 HIMARS của Lục quân Mỹ. US ARMY

Điều này được cho là phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng đối với mô hình mua sắm quốc phòng truyền thống, trong đó các nhà sản xuất vũ khí lâu đời thường mất nhiều năm để phát triển các hệ thống bị trì hoãn và vượt chi phí. Ngoài ra, ngày càng có nhiều lo ngại xuất hiện liên quan năng lực sản xuất đủ đạn dược của Mỹ trong một cuộc xung đột lớn.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm kiếm giải pháp "sản xuất hàng loạt giá rẻ", tức là các tên lửa giá rẻ được sản xuất với số lượng lớn, có thể giúp quân đội Mỹ duy trì sức mạnh lâu dài hơn khi nhu cầu về khả năng tấn công chính xác vượt quá khả năng sản xuất truyền thống. Cuộc chiến ở Ukraine đã nhiều lần chứng minh giá trị của việc sản xuất hàng loạt giá rẻ này khi các nguồn cung khác cạn kiệt.

Các quan chức đã mô tả sáng kiến LCCM như một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm xây dựng cái gọi là "Kho vũ khí Tự do", trong đó tận dụng đầu tư của khu vực tư nhân thay vì chỉ dựa vào phát triển do chính phủ tài trợ.

Việc tìm kiếm đạn dược giá rẻ không chỉ giới hạn trong sáng kiến ​​này. Cơ quan Nghiên cứu Dự án Tiên tiến Quốc phòng (DARPA) của Lầu Năm Góc cũng đang tìm kiếm các giải pháp để tên lửa giá rẻ có thể được chế tạo chỉ trong vài ngày thay vì vài tháng.

"Chúng tôi đang tìm ngoài các nhà thầu chính truyền thống để mở rộng cơ sở công nghiệp của mình, đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm và gửi tín hiệu nhu cầu rõ ràng, dài hạn đến các nhà đầu tư mới đầy sáng tạo" - ông Michael Duffey, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Mua sắm và Duy trì, cho hay.