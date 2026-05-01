Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ bị ‘tê liệt’ do sự cố về điện 01/05/2026 13:42

(PLO)- Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Higgins của Mỹ gặp sự cố về hệ thống điện và động cơ đẩy ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngày 1-5, người phát ngôn Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ Matthew Comer cho biết một sự cố đã xảy ra trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Higgins khiến con tàu “tê liệt” hệ thống điện và động cơ đẩy ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo đài CNN.

“Báo cáo ban đầu cho thấy sự cố về điện, có thể đã gây ra tia lửa điện hoặc khói, nhưng hiện tượng này đã được giải quyết khi nguồn điện bị ngắt” - ông Comer cho biết.

Theo người phát ngôn này, sự cố tàu Higgins bị mất điện xảy ra vào ngày 28-4. Ông Comer cho biết hệ thống điện và động cơ đẩy trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke này đã được khôi phục.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Higgins. Ảnh: Mass Communication Specialist 1st Class Donavan K. Patubo/US NAVY

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho hay không có ai trên tàu bị thương và nguyên nhân của vấn đề đang được điều tra.

Tuyên bố không nêu rõ sự cố xảy ra ở đâu trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Một nhà phân tích hải quân nói với CNN rằng tình huống như trên sẽ khiến tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Higgins và khoảng 300 thủy thủ đoàn "bất lực" giữa biển khơi.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng sự cố mất điện và hệ thống động cơ kéo dài "vài giờ".

Theo các chuyên gia, khoảng thời gian như vậy có thể khiến con tàu mất khả năng điều khiển chuyển động trên biển, và các hệ thống radar vận hành bằng điện và hệ thống phòng thủ chiến đấu sẽ không hoạt động.

“Con tàu hoàn toàn bất lực, mất khả năng điều khiển điện tử và không thể di chuyển” - ông Carl Schuster, cựu thuyền trưởng Hải quân Mỹ, cho biết.

Ông Schuster nói thêm rằng máy phát điện diesel khẩn cấp chỉ có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống liên lạc và điều hòa không khí.

Tàu Higgins, được đưa vào biên chế năm 1999, có thủy thủ đoàn khoảng 300 người và đóng quân tại Yokosuka (Nhật). Với chiều dài khoảng 154 m và trọng lượng choán nước hơn 8.200 tấn, con tàu mang hệ thống chiến đấu Aegis và có các ống phóng thẳng đứng cho nhiều loại tên lửa, bao gồm cả tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk.