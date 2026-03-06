Mỹ đăng video tấn công tàu sân bay Iran 06/03/2026 14:33

(PLO)- Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố một đoạn video về các cuộc tấn công mà họ cho biết nhằm vào tàu sân bay IRIS Shahid Bagheri của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 6-3 đã công bố một đoạn video về các cuộc tấn công mà họ cho biết nhằm vào tàu sân bay IRIS Shahid Bagheri của Iran, được thiết kế để phục vụ hoạt động của UAV và trực thăng.

Đoạn video cho thấy hai vụ nổ làm rung chuyển một con tàu lớn trên biển.



“Hôm nay, một tàu sân bay mang UAV của Iran, có kích thước tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II, đã bị tấn công và hiện đang bốc cháy” - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Video được cho là Mỹ tấn công tàu sân bay Iran. Nguồn: CENTCOM

CENTCOM trước đó cho biết con tàu này bị đánh trúng trong làn sóng tấn công đầu tiên được phát động vào ngày 28-2.

Iran chưa bình luận về vụ việc.

Từng là một tàu container, Shahid Bagheri được biên chế cho IRGC vào năm 2025. Theo Press TV, đường băng dài 180 m của con tàu được thiết kế để tiếp nhận UAV trinh sát, UAV chiến đấu và trực thăng.

Trước đó, ngày 4-3, một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran tại vùng biển quốc tế gần Sri Lanka, khi con tàu đang trên đường trở về sau cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức.

Theo Sri Lanka, hải quân nước này đã cứu được 32 thủy thủ, trong khi ít nhất 87 người thiệt mạng và 61 người vẫn mất tích.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án việc đánh chìm tàu Dena là một “tội ác trên biển”.