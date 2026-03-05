Mất điện diện rộng, phân nửa Cuba chìm trong bóng tối; Đại sứ quán Mỹ phát cảnh báo an ninh 05/03/2026 09:30

(PLO)- Sự cố tại nhà máy nhiệt điện khiến nửa phía tây Cuba chìm trong bóng tối, trong khi đó Đại sứ quán Mỹ phát cảnh báo an ninh khẩn.

Ngày 4-3 (giờ địa phương), một sự cố mất điện diện rộng đã xảy ra tại nửa phía Tây của Cuba, khiến hàng triệu người dân tại thủ đô Havana và các khu vực lân cận chìm trong bóng tối.

Đây là sự cố mới nhất về năng lượng khi quốc đảo Caribe này đang phải vật lộn với tình trạng cạn kiệt dự trữ dầu mỏ và hệ thống lưới điện xuống cấp nghiêm trọng, theo tờ The Guardian.

Trên nền tảng mạng xã hội X, Ủy ban điện lực quốc gia Cuba (UNE) đã xác nhận sự cố, cho biết tình trạng mất điện ảnh hưởng đến người dân từ tỉnh Pinar del Rio (phía tây Cuba) trải dài đến tỉnh Camaguey ở miền trung.

Mất điện diện rộng, phân nửa Cuba chìm trong bóng tối; Mỹ phát cảnh báo an ninh. Ảnh: GRANMA

Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân của sự cố mất điện là do nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras (nằm ở phía đông Havana) phải ngừng hoạt động sau khi phát hiện vết rò rỉ ở lò hơi.

Cơ quan này cho biết các đội kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục nguồn điện, đồng thời đăng tải hình ảnh Thủ tướng Cuba - ông Manuel Marrero đang họp bàn cùng Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Vicente de la O Levy nhằm "xác định chi tiết về sự cố... và các bước tiếp theo để khắc phục".

"Chúng tôi tin tưởng vào kinh nghiệm và sự nỗ lực của các công nhân ngành điện để vượt qua tình huống này trong thời gian ngắn nhất có thể” - Thủ tướng Marrero viết trên X.

Trong khi đó, Bộ trưởng de la O Levy thông báo một trong những nhà máy điện bị ảnh hưởng do sự cố đã hoạt động trở lại.

"Chúng tôi đang dốc sức khôi phục Hệ thống Điện Quốc gia trong bối cảnh năng lượng hết sức phức tạp" - ông Levy nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về thời điểm khôi phục điện tại khu vực miền tây Cuba.

Trước tình hình trên, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba phát cảnh báo rủi ro an ninh, trong đó khuyến cáo công dân Mỹ tại Cuba theo dõi các bản tin cập nhật từ UNE, nghe đài radio Reloj 101.5 FM và truyền thông địa phương, đồng thời chủ động giữ liên lạc với người thân.

Phái bộ Mỹ khuyến nghị công dân cần chuẩn bị cho khả năng mất điện kéo dài bằng cách sạc đầy điện thoại và pin dự phòng, chuẩn bị đèn pin và pin thay thế, dự trữ thực phẩm khô và nước sạch.

Người dân cũng được khuyến nghị nên lên phương án thay thế cho các nhu cầu y tế phụ thuộc vào điện, như thiết bị y tế hoặc thuốc cần bảo quản lạnh.