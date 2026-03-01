Bước cải tiến quyết liệt của Cuba giữa khó khăn nhiên liệu 01/03/2026 06:10

(PLO)- Trước tình hình khó khăn về nguồn cung nhiên liệu, Cuba quyết định cắt giảm tần suất in ấn các tờ báo giấy, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và miễn phí truy cập tin tức.

Theo tờ Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Cuba vừa có quyết định điều chỉnh việc in ấn và phát hành các tờ báo trung ương cũng như địa phương.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt những ảnh hưởng nặng nề liên quan đến nguồn cung nhiên liệu phục vụ các hoạt động trong nước.

Cụ thể, bắt đầu từ thứ hai ngày 2-3-2026, bản in của các cơ quan báo chí trung ương là Granma và Juventud Rebelde (cơ quan trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba) sẽ chỉ phát hành mỗi tuần một lần vào các ngày thứ Ba, với độ dày 8 trang. Trước đó, cả hai tờ báo này đều phát hành 6 ngày/tuần (Granma từ thứ Hai đến thứ bảy, trừ Chủ nhật; còn Juventud Rebelde phát hành từ thứ Ba đến Chủ nhật, trừ thứ Hai).

Tuần báo Trabajadores tiếp tục duy trì việc in ấn mỗi tuần một lần và cũng được phân phối vào thứ Ba thay vì thứ Bảy như trước đây.

Đối với các tờ báo địa phương cấp tỉnh, việc xuất bản bản in sẽ chính thức ngừng lại.

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân tiếp tục nắm bắt các thông tin do hệ thống báo chí trong nước đăng tải, cơ quan quản lý quyết định miễn phí toàn bộ dung lượng dữ liệu di động khi người dân truy cập vào trang web của các cơ quan báo chí trên toàn lãnh thổ quốc gia.

Tập đoàn Bưu chính Cuba (Correos de Cuba) sẽ tiến hành các biện pháp xử lý và hỗ trợ phù hợp để giải quyết quyền lợi liên quan hợp đồng của nhóm khách hàng đã đặt mua báo giấy dài hạn.

Trước tình hình khó khăn về nguồn cung nhiên liệu, Cuba quyết định cắt giảm tần suất in ấn các tờ báo giấy. Ảnh: ARIEL CECILIO

Trên trang facebook cá nhân, ông Ricardo Ronquillo Bello, Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba (UPEC), nhận định sự thay đổi này được đánh giá là phù hợp với xu hướng báo chí quốc tế hiện nay, khi độc giả ngày càng ưu tiên tiếp cận thông tin qua internet.

Điều này cũng gắn liền với tiến trình chuyển đổi số đang được Chính phủ Cuba xem là một trụ cột trong công tác quản lý. Các phương tiện truyền thông trọng yếu của nước này sẽ tập trung hoàn thiện phương thức hoạt động theo mô hình đa nền tảng.

Theo đó, các trang web và nền tảng mạng xã hội của các cơ quan báo chí sẽ cập nhật thông tin liên tục, kết hợp với việc thắt chặt liên kết cùng hệ thống đài phát thanh, truyền hình nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng.

Ông Ricardo Ronquillo cũng cho rằng tình trạng khó khăn về năng lượng hiện nay có tác động trực tiếp đến quyền tiếp cận thông tin của công dân, làm thay đổi thói quen của đông đảo độc giả trung thành cũng như môi trường làm việc của những người làm truyền thông đa nền tảng.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hệ thống báo in của Cuba sẽ kiên cường thích ứng thông qua việc tái định hướng các nỗ lực biên tập và cơ cấu lại đội ngũ. Việc chuyển đổi sang hệ thống đa nền tảng sẽ giúp báo chí nước này tăng cường và hiện đại hóa nội dung trên không gian mạng.

"Tính hệ thống của mô hình báo chí Cuba sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn thông qua việc chia sẻ các dự án và nội dung giữa nhiều nền tảng đa phương tiện khác nhau. Để phục vụ mục tiêu này, cơ sở hạ tầng của hệ thống phát thanh và truyền hình đang được khẩn trương phục hồi và củng cố, đặc biệt là việc ưu tiên đảm bảo nguồn năng lượng duy trì hoạt động", ông Ricardo Ronquillo cho hay.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Cuba cũng khẳng định biện pháp điều chỉnh này sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của người lao động. Đội ngũ nhân sự báo chí sẽ được chuyển hướng công việc để thích ứng với mô hình đa nền tảng mới.

Các trang thiết bị công nghệ hiện đại mà hệ thống báo in của Cuba mới được tiếp nhận gần đây sẽ là cơ sở quan trọng để tạo ra bước nhảy vọt trong quá trình hiện đại hóa nội dung, tập trung vào các nền tảng kỹ thuật số và hướng tới một nền báo chí xuyên phương tiện, có tính tương tác cao hơn.