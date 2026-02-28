Ông Netanyahu lên tiếng về chiến dịch ‘Tiếng gầm sư tử’ tấn công Iran 28/02/2026 15:12

Ngày 28-2, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đã đăng tải video thông tin về chiến dịch tấn công Iran.

Ông cho biết Israel và Mỹ đã phát động một “chiến dịch chung” chống lại “mối đe dọa hiện hữu” do Iran gây ra.

“Nếu chúng ta không ngăn chặn họ ngay bây giờ, họ sẽ có sự phòng vệ. Rủi ro khi không hành động sẽ lớn hơn rất nhiều” – ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu cũng cảnh báo chiến dịch này có thể có rủi ro: “Sẽ phải trả giá và có lẽ là cái giá rất đắt. Mọi hành động quân sự đều tiềm ẩn rủi ro. Nhưng với tư cách là một dân tộc khao khát sự sống, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham chiến”.

Thủ tướng Netanyahu quyết định đặt tên cho chiến dịch tấn công này là “Lion’s Roar” (tạm dịch: Tiếng gầm sư tử), theo tờ The Times of Israel.

Trước đó, cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran vào tháng 6-2025 được gọi là chiến dịch “Rising Lion” (tạm dịch: Sư tử trỗi dậy).

Khói bốc lên ở thủ đô Tehran (Iran) vào sáng 28-2. Ảnh: AFP

Đài Channel 12 (Israel) đưa tin các cuộc tấn công của Israel vào Iran tính đến thời điểm này đã nhắm vào nhà riêng của các bộ trưởng và tướng lĩnh quân đội, các cơ sở của Bộ Quốc phòng và tình báo Iran, một khu vực dành cho tổng thống Iran, cùng nhiều mục tiêu khác.

Cuộc tấn công trên của Israel có sự phối hợp của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận mục đích của của cuộc tấn công là nhằm “bảo vệ người dân Mỹ”.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ Iran, một tập hợp của những con người cực kỳ cứng rắn và đáng sợ” – ông Trump nói trong video.

“Các hoạt động mang tính đe dọa của họ trực tiếp gây nguy hiểm cho Mỹ, binh sĩ của chúng tôi, các căn cứ ở nước ngoài cũng như các đồng minh trên toàn thế giới” – Tổng thống Mỹ nhấn mạnh trong thông điệp dài khoảng 8 phút.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên Channel 12, ông Amos Yadlin – cựu lãnh đạo tình báo Israel – cho biết mục tiêu của chiến dịch hiện tại là "làm suy yếu đáng kể chế độ Iran và năng lực quân sự của họ".

Ông lưu ý rằng "không thể lật đổ một chế độ từ trên không", nhưng có thể hạn chế những gì họ có thể làm.