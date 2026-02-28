Iran lên tiếng: Các ông đã bắt đầu cuộc chiến mà không thể quyết định kết cục! 28/02/2026 14:56

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran – ông Ebrahim Azizi cho rằng Israel đã bắt đầu một cuộc chiến mà họ không thể quyết định kết cục.

Ngày 28-2, Israel mở “cuộc tấn công phủ đầu” vào Iran. Truyền thông Iran đưa tin thủ đô Tehran và nhiều khu vực khác ghi nhận tiếng nổ và khói bốc lên.

Phản ứng trước cuộc tấn công từ Israel, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran – ông Ebrahim Azizi cho rằng Israel đã bắt đầu một cuộc chiến mà họ không thể quyết định kết cục, theo hãng thông tấn Mehr.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran – ông Ebrahim Azizi

“Chúng tôi đã cảnh báo các ông. Giờ đây các ông đã bắt đầu một con đường mà kết cục không còn nằm trong tay các ông nữa” – ông Azizi nói.

Một nguồn tin an ninh Israel chia sẻ với kênh Channel 12 cho biết cuộc tấn công đang diễn ra tại Iran là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Đài CNN và tờ The Times of Israel sau đó cũng dẫn nhiều nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Washington đã phối hợp cùng Tel Aviv tấn công Iran.

Theo nguồn tin của CNN, cuộc tấn công đang diễn ra ở Iran “không phải một đợt tấn công nhỏ".

Chiến dịch chung Mỹ-Israel được chuẩn bị trong nhiều tháng, đòn tấn công ban ngày nhằm gây bất ngờ cho Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trong một video đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ Iran, một tập hợp của những con người cực kỳ cứng rắn và đáng sợ” – ông Trump nói trong video.