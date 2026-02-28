Ông Trump nói về chuyện trừng phạt Nga và hòa bình Ukraine 28/02/2026 06:46

Ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington mong muốn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga được nới lỏng, xem đây như một phần của thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

"Tôi rất muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt" - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh khi được phóng viên của hãng thông tấn TASS đề nghị bình luận về khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho Moscow, cũng như triển vọng mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại giữa Nga và Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Tôi muốn chứng kiến cuộc chiến đó khép lại. Tôi đã trao đổi với Tổng thống [Nga Vladimir] Putin. Chúng tôi mong muốn cuộc chiến chấm dứt, và chúng tôi muốn điều đó diễn ra thật nhanh chóng" - ông Trump cho biết thêm.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng không tiết lộ liệu hai bên có đang lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc tiếp xúc cấp cao nào sắp tới hay không.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của đài Sky News, xuất bản ngày 27-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhận định Kiev đang có cơ hội chấm dứt xung đột với Nga trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

“Hiện tôi cho rằng chúng tôi đang có một cơ hội. Điều đó phụ thuộc vào những tháng sắp tới, liệu chúng tôi có thể kết thúc chiến tranh trước mùa thu hay không, tức trước các cuộc bầu cử quan trọng và có ảnh hưởng lớn tại Mỹ. Nếu có thể đạt được hòa bình, thì vào lúc này chúng tôi đang có một ‘cửa sổ cơ hội’" - ông Zelensky nói.