12 nước Ả Rập và Hồi giáo ra tuyên bố chung lên án Iran và Israel 19/03/2026 11:15

(PLO)- Ngoại trưởng 12 nước Ả Rập và Hồi giáo lên án các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng, đồng thời chỉ trích hành động của Israel nhằm vào Lebanon.

Trong tuyên bố chung công bố ngày 19-3, ngoại trưởng của 12 các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước trong khu vực, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động leo thang và tôn trọng luật pháp quốc tế, theo hãng tin Saudi Gazette.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tham vấn cấp bộ trưởng tổ chức tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 19-3, với sự tham dự của các ngoại trưởng đến từ Saudi Arabia, Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Lebanon, Pakistan, Qatar, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Các ngoại trưởng lên án các cuộc tấn công của Iran bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cơ sở dầu mỏ, nhà máy khử mặn, sân bay, khu nhà ở và các cơ quan ngoại giao.

Các ngoại trưởng 12 nước Ả Rập và Hồi giáo tổ chức cuộc họp tham vấn về chiến sự Trung Đông, tại Saudi Arabia ngày 18-3. Ảnh: Saudi Gazette

Các ngoại trưởng nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công như vậy “không thể được biện minh dưới bất kỳ lý do nào”, đồng thời tái khẳng định quyền tự vệ của các quốc gia theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Các ngoại trưởng kêu gọi Iran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công, tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, cũng như tuân thủ nguyên tắc láng giềng hữu nghị như một bước đầu nhằm hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục ổn định khu vực.

Theo tuyên bố chung, tương lai quan hệ của các nước trong khu vực với Iran phụ thuộc vào việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ và kiềm chế việc sử dụng sức mạnh quân sự để đe dọa các nước láng giềng.

Các ngoại trưởng cũng kêu gọi Iran lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công và tránh các hành động khiêu khích, bao gồm đe dọa đóng cửa hoặc làm gián đoạn tuyến hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz hoặc gây phương hại đến an ninh hàng hải tại Bab al-Mandeb.

Các bộ trưởng cũng kêu gọi Iran chấm dứt việc hỗ trợ, tài trợ và cung cấp vũ khí cho các lực lượng dân quân liên kết tại các nước Ả Rập, cho rằng những hành động này phục vụ lợi ích của Iran nhưng gây tổn hại tới ổn định khu vực.

Cùng lúc đó, các ngoại trưởng cũng lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon và những chính sách mở rộng ảnh hưởng của Tel Aviv trong khu vực.

Các ngoại trưởng đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, cũng như ủng hộ các nỗ lực nhằm bảo đảm nhà nước Lebanon duy trì toàn quyền kiểm soát lãnh thổ và độc quyền sử dụng vũ lực.

Các nước tham dự cam kết tiếp tục tham vấn và phối hợp chặt chẽ để theo dõi tình hình, thống nhất lập trường và thực hiện các biện pháp cần thiết, hợp pháp nhằm bảo vệ an ninh, ổn định và chủ quyền của mình, đồng thời chấm dứt các hành động gây hấn đang diễn ra của Iran.

Phía Iran và Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.