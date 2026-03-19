Tổng Thư ký NATO: Các đồng minh đang bàn mở lại eo biển Hormuz 19/03/2026 09:44

(PLO)- Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh đang bàn cách mở lại eo biển Hormuz sau khi tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn vì xung đột giữa liên quân Mỹ-Israel với Iran.

Ngày 18-3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố eo biển Hormuz phải được mở cửa trở lại, đồng thời cho biết các quốc gia đồng minh đang nỗ lực thảo luận để tìm ra phương án giải quyết tối ưu.

Ông Rutte nhấn mạnh cam kết chung của toàn liên minh nhằm khôi phục hoạt động lưu thông an toàn qua tuyến hàng hải chiến lược này, hãng Anadolu đưa tin.

"Tôi đã liên lạc với nhiều quốc gia đồng minh. Đương nhiên, chúng tôi đều nhất trí rằng eo biển này phải được mở cửa trở lại" - ông Rutte nói.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Ảnh: AFP

"Theo những gì tôi nắm được, các đồng minh đang hợp tác và thảo luận về cách thức thực hiện, đâu là giải pháp tốt nhất. Họ đang cùng nhau nỗ lực để tìm ra hướng đi chung" - Tổng Thư ký NATO cho biết thêm.

Ông Rutte cũng tái khẳng định không thể để Iran phát triển năng lực hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo, đồng thời nhấn mạnh NATO cam kết đảm bảo các mối đe dọa này phải bị triệt tiêu đáng kể.

Tổng thư ký NATO đưa ra các phát ngôn trên trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik và Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide ngày 18-3, nhân chuyến thị sát Cold Response (cuộc tập trận của NATO do Na Uy dẫn đầu).

Eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu kể từ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phong tỏa eo biển này đối với phần lớn tàu thuyền, nhằm trả đũa các cuộc tấn công của liên minh Mỹ - Israel.

Trước khi xung đột nổ ra, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển này. Việc tuyến đường này bị gián đoạn đã đẩy giá dầu mỏ lên cao.

Hôm 16-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "nhiều quốc gia" đang chuẩn bị hỗ trợ Washington mở lại tuyến hàng hải này. Tuy nhiên, ông không nêu đích danh các quốc gia nói trên với lý do lo ngại họ có thể trở thành mục tiêu tấn công của Iran.

Dù vậy, một số quốc gia châu Âu bao gồm Đức, Ý, Anh và Bỉ đã khước từ lời kêu gọi của Mỹ về việc triển khai lực lượng hải quân tới eo biển Hormuz. Các nước này nhấn mạnh họ không có ý định can dự quân sự vào cuộc xung đột đang ngày càng leo thang với Tehran.