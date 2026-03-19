Chiến sự Trung Đông ngày 20: Khói lửa khắp khu vực; Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố trả thù 19/03/2026 06:11

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng; Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của ông Larijani; Israel lần đầu tiên nhắm vào miền bắc Iran.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng khi Iran gia tăng các đòn không kích trên khắp khu vực để đáp trả việc các quan chức cấp cao nước này bị ám sát cũng như việc các cơ sở năng lượng của Tehran bị nhắm mục tiêu.

Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của ông Larijani

Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: YNET NEWS

Ngày 18-3, Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei bình luận về vụ ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran bị Israel hạ sát.

Trong tuyên bố được hãng tin Tasnim của Iran đăng tải, ông Khamenei cho biết ông nhận được tin về cái chết của ông Larijani với “nỗi tiếc thương sâu sắc”, gọi ông Larijani là một “cá nhân thông minh, tận tâm” và là nhân vật nổi bật trong giới chính trị Iran.

“Vụ ám sát một nhân vật như vậy chắc chắn cho thấy tầm quan trọng của ông và sự thù hằn của kẻ thù của Hồi giáo đối với ông” - theo tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran.

“Những kẻ chống Hồi giáo nên hiểu rằng: việc đổ máu này dưới “gốc cây” của hệ thống Hồi giáo chỉ khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Và tất nhiên, mỗi giọt máu đều có cái giá của nó, những kẻ gây ra cái chết của các vị tử vì đạo sẽ sớm phải trả giá” - theo tuyên bố của ông Khamenei.

Ông Larijani và ông Gholamreza Soleimani - chỉ huy lực lượng dân quân Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào đêm 16-3.

Ngày 18-3, trong thư gửi Lãnh tụ Tối cao Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn trước cái chết của ông Larijani, theo hãng thông tấn TASS.

“Xin hãy nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi trước sự ra đi của ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran” - ông Putin viết.

Ông Putin mô tả ông Larijani là một chính trị gia sáng suốt, có tầm nhìn xa.

“Ký ức về ông, như một người bạn chân thành của đất nước chúng tôi, người đã đóng góp rất nhiều cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Tehran, sẽ luôn ở trong trái tim chúng tôi. Xin chuyển lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi tới gia đình và những người thân của ông” - theo tổng thống Nga.

Trung Đông chìm trong khói lửa sau cái chết của các quan chức Iran

Bộ trưởng Tình báo Iran - ông Esmail Khatib đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào sáng 18-3. Cơ quan tình báo thuộc IRGC đã ra tuyên bố về vụ việc.

“Số phận đã định chắc rằng dòng máu tinh khiết của vị tử đạo đáng kính này và tất cả các vị tử đạo thân yêu của trận chiến cuối cùng này sẽ đổ xuống đầu những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và những người Mỹ hiếu chiến” - Tasnim dẫn thông cáo của cơ quan này.

Cùng ngày, IRGC đưa ra “cảnh báo cứng rắn và rõ ràng” sau vụ mỏ khí đốt khổng lồ Pars của Iran bị tấn công.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya thuộc IRGC tuyên bố rằng “các cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt” của những kẻ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và năng lượng của Iran “sẽ bị thiêu rụi và biến thành tro bụi trong thời gian sớm nhất”.

Các tuyên bố của phía Iran được đưa ra trong bối cảnh nước này tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào các nước trong khu vực trong suốt đêm 18, rạng sáng 19-3.

Rạng sáng 19-3, Bahrain tuyên bố đã bắn hạ 132 tên lửa và 234 UAV kể từ khi xung đột bùng phát, theo kênh Al Jazeera.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và bắn hạ 5 UAV cố gắng nhắm mục tiêu vào một cơ sở năng lượng ở tỉnh phía Đông.

Rạng sáng 19-3, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đáp trả các mối đe dọa từ tên lửa và UAV từ Iran.

Tối 18-3, Qatar tuyên bố các tùy viên quân sự, an ninh và nhân viên của đại sứ quán Iran là "người không được hoan nghênh".

Bộ này cho biết đã yêu cầu những người đó rời khỏi Qatar trong vòng 24 giờ, đồng thời nói thêm rằng quyết định này được đưa ra do các cuộc tấn công liên tiếp của Iran.

Miền trung Israel ghi nhận nhiều vụ tấn công bằng bom chùm của Iran trong đêm, theo tờ The Times of Israel.

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cho biết đã bắt đầu tấn công các mục tiêu ở miền bắc Iran từ tối 18-3.

Quân đội Israel nói rằng các cuộc tấn công này đánh dấu lần đầu tiên Israel nhắm mục tiêu vào khu vực phía bắc của Iran kể từ xung đột bùng phát.

Một nguồn tin của Israel nói với đài CNN rằng Israel đã tấn công vào các mục tiêu hải quân của Iran ở Biển Caspi, đây là những cuộc tấn công đầu tiên sau gần ba tuần chiến tranh.

Hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran tại TP Petah Tikva (Israel) ngày 18-3. Ảnh: Hatzalah Petah Tikva

Ông Merz: Nếu được tham vấn, Đức sẽ khuyên Mỹ không tấn công Iran

Ngày 18-3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng Đức sẽ khuyên Mỹ không nên tấn công Iran nếu được tham vấn trước, Al Jazeera đưa tin.

Phát biểu trước Hạ viện Đức, ông Merz nói rằng Berlin vẫn còn “nhiều câu hỏi” liên quan chiến lược đằng sau chiến dịch do Mỹ và Israel phát động tại Iran.

“Cho đến nay, vẫn chưa có một kế hoạch thuyết phục nào về việc làm thế nào để chiến dịch này có thể thành công” - ông Merz nói.

“Washington đã không tham vấn chúng tôi và cũng không cho rằng cần đến sự hỗ trợ từ châu Âu” - theo thủ tướng Đức.

Ông Merz cũng tái khẳng định việc từ chối điều tàu chiến Đức tới eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh NATO hỗ trợ bảo vệ hoạt động vận tải thương mại tại tuyến đường này.