Mỹ tuyên bố vừa thả bom phá hầm GBU-72 xuống trận địa tên lửa của Iran dọc eo biển Hormuz 18/03/2026 07:46

Quân đội Mỹ vừa triển khai máy bay thả các quả bom xuyên phá dẫn đường nặng 2.300 kg xuống trận địa tên lửa được Iran bố trí dọc bờ biển nước này gần eo biển Hormuz, đài CNN dẫn tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17-3.

“Vài giờ trước, lực lượng Mỹ đã triển khai thành công nhiều đầu đạn xuyên giáp nặng 2.300 kg vào các trận địa tên lửa kiên cố của Iran dọc theo bờ biển Iran gần eo biển Hormuz. Các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại các trận địa này gây ra rủi ro cho hoạt động vận chuyển quốc tế trong eo biển” – CNN dẫn tuyên bố của NENTCOM đăng trên nền tảng X.

Một quan chức Mỹ cho biết loại vũ khí này là GBU-72 Advanced 5K Penetrator, một loại bom được máy bay Mỹ thả lần đầu tiên vào năm 2021. Loại bom này được thiết kế để xuyên thủng các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Thông cáo báo chí của Không quân Mỹ năm 2021 cho biết GBU-72 “được phát triển để vượt qua những thách thức của các mục tiêu kiên cố được chôn sâu”.

Bom GBU-72 trong một đợt thử nghiệm. Ảnh: Samuel King Jr / Không quân Mỹ

Trong một video đăng tải trên Facebook năm 2023 từ căn cứ không quân Nellis (Las Vegas, Nevada, Mỹ), các binh sĩ mô tả loại vũ khí này là “không giống bất cứ thứ gì chúng ta đang có hiện nay”. Theo lời Trung sĩ Không quân Zachary Schaeffer nói trong video năm 2023, đây là loại bom “dẫn đường bằng GPS, chứ không phải bằng laser, nên dù trời mưa, nắng hay tuyết rơi, nó vẫn sẽ bắn trúng mục tiêu”.

Phía Iran chưa lên tiếng về tuyên bố ném bom từ CENTCOM.

Diễn biến trên đến trong bối cảnh Mỹ đang tính toán phương cách để mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với thế giới, khi giá dầu tăng cao và chiến sự tiếp tục leo thang. Phía Iran tuyên bố không để bất cứ tàu nào của Mỹ, Israel và các đồng minh của hai nước này đi qua eo biển Hormuz.

Trước sự kiện ném bom một ngày, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy của CENTCOM, nói rằng Mỹ sẽ “tiếp tục làm suy yếu khả năng của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz”.