Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran; EU, LHQ lên tiếng việc điều tàu chiến mở eo biển Hormuz 17/03/2026 17:22

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng; Israel tuyên bố tiêu diệt thêm 2 nhân vật cấp cao của Iran; Chủ tịch quốc hội Iran nói về kết quả duy nhất mà Mỹ và Israel đạt được cho tới nay.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng khi Israel tuyên bố tiêu diệt thêm 2 nhân vật cấp cao của Iran

Israel: Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã bị “loại bỏ”

Ngày 17-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng quân đội nước này đã “loại bỏ” ông Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, vào tối 16-3, theo đài CNN.

Ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: WANA

“Thủ tướng [Benjamin Netanyahu] và tôi đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel tiếp tục truy lùng ban lãnh đạo của chế độ Iran” -Bộ Quốc phòng Israel dẫn lời ông Katz trong một tuyên bố.

Israel cũng tuyên bố đã loại bỏ chỉ huy lực lượng dân quân Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Gholamreza Soleimani, trong một cuộc tấn công vào đêm 16-3.

Israel tuyên bố việc hạ sát ông Soleimani là một “đòn giáng mạnh” vào “cơ cấu chỉ huy và kiểm soát” của Iran, đồng thời khẳng định sẽ “tiếp tục hành động mạnh mẽ” nhằm vào các chỉ huy Iran.

Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Sau các thông tin trên, hãng thông tấn Tasnim của Iran đã đăng một bức thư viết tay của ông Larijani trên kênh Telegram, bày tỏ tiếc thương các thành viên hải quân thiệt mạng. Bức thư được đề ngày 17-3.

Israel đưa ra tuyên bố về việc loại bỏ các chỉ huy hàng đầu của Iran không lâu sau khi nước này thông báo về một cuộc không kích bằng hàng chục máy bay phản lực vào Tehran, Shiraz và Tabriz trong ngày 16-3.

Thông báo cho biết tại Tehran, các cuộc tấn công đã nhắm vào các trung tâm chỉ huy của lực lượng an ninh Iran, bao gồm Bộ Tình báo và lực lượng dân quân Basij, đồng thời các địa điểm lưu trữ và phóng máy bay không người lái (UAV), tên lửa và hệ thống phòng không cũng bị nhắm mục tiêu.

Tại Shiraz, trụ sở của Bộ Chỉ huy An ninh Nội bộ Iran và một kho chứa tên lửa đã bị tấn công, các hệ thống phòng thủ bị phá hủy ở Tabriz, quân đội Israel cho biết hôm 17-3.

Ở chiều ngược lại, Israel cho biết tên lửa đã được phóng từ Iran về phía Israel.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cũng nói rằng đã bắn hạ thêm 3 UAV ở tỉnh phía Đông, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố đã bắn hạ hơn chục UAV ở cùng khu vực.

EU bày tỏ hoài nghi về việc điều tàu chiến đến bảo vệ eo biển Hormuz

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters vào ngày 17-3, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - bà Kaja Kallas bày tỏ sự hoài nghi của châu Âu về việc điều tàu chiến đến bảo vệ eo biển Hormuz.

“Không ai sẵn sàng đặt người dân của mình vào tình thế nguy hiểm. Chúng ta phải tìm cách ngoại giao để giữ cho thị trường này mở cửa, tránh khủng hoảng lương thực, khủng hoảng phân bón và khủng hoảng năng lượng” - bà nói.

Cũng theo bà Kallas, EU đã bắt đầu tính đến sự khó lường của Mỹ, một năm sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

“Dĩ nhiên, chúng tôi là đồng minh với Mỹ, nhưng gần đây chúng tôi thực sự không hiểu rõ các động thái của họ. Tôi nghĩ sau một năm qua, điều rất rõ ràng là chúng tôi phải tính đến yếu tố khó lường. Vì vậy, giờ đây chúng tôi bình tĩnh hơn, bởi chúng tôi luôn chuẩn bị cho những điều bất ngờ có thể xảy ra, chấp nhận thực tế đó, giữ cái đầu lạnh và tập trung” - nhà ngoại giao châu Âu nói thêm.

Cùng ngày, người đứng đầu Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc - ông Arsenio Dominguez nói rằng việc dẫn dắt các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với sự hộ tống quân sự không phải là một chiến lược an ninh chắc chắn hay “bền vững”.

Ông Dominguez cho biết các hoạt động hộ tống như vậy không thể “đảm bảo 100%” an toàn cho tàu thuyền khi đi qua tuyến đường thủy trọng yếu này, trong bối cảnh Iran tuyên bố đã phong tỏa eo biển đối với các quốc gia “thù địch”, theo Financial Times.

“Điều đó giúp giảm rủi ro, nhưng rủi ro vẫn còn. Các tàu thương mại và thủy thủ vẫn có thể bị ảnh hưởng” - ông nói thêm.

Chủ tịch quốc hội Iran: Tehran đã rút kinh nghiệm từ cuộc chiến 12 ngày

Ngày 17-3, Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng bom và máy bay của Mỹ không thể phá hủy các cơ sở vũ khí của Iran, đồng thời nhận định chưa có dấu hiệu kết thúc cho cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz.

Nói trên truyền hình Iran, ông Qalibaf cho rằng eo biển Hormuz vẫn đang bị đe dọa do sự “hiện diện” của Mỹ và Israel tại khu vực Vùng Vịnh.

“Eo biển Hormuz không thể như trước đây và quay trở lại điều kiện ban đầu” - ông Qalibaf nói, đồng thời cho rằng “an ninh giờ đây không còn nữa.”

Các cơ sở quân sự của Iran đã bị tấn công dữ dội bởi các đợt không kích của Mỹ và Israel kể từ khi chiến tranh bùng nổ, nhưng ông Qalibaf cho biết Iran đã rút kinh nghiệm từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm ngoái và đã thay đổi hệ thống cũng như thiết kế các bệ phóng.

Vệt khói tên lửa trên bầu trời TP Netanya (Israel) ngày 17-3 sau các cuộc tấn công của Iran. Ảnh: Jack Guez/AFP

“Họ nghĩ rằng có thể phá hủy các cơ sở của chúng tôi bằng máy bay ném bom, nhưng họ không biết rằng thiết kế của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn” - ông Qalibaf nói.

Chủ tịch quốc hội Iran nhấn mạnh rằng nước này sẽ không bao giờ đầu hàng hay khuất phục trước sức ép.

Ông cho rằng khi chiến tranh kết thúc, “bộ mặt và trật tự của Trung Đông sẽ thay đổi, nhưng sẽ không có điều gì mà Mỹ mong muốn xảy ra”, nói thêm rằng các quốc gia Hồi giáo trong khu vực sẽ thiết lập “trật tự và an ninh khu vực” của riêng mình.

Theo ông Qalibaf, “mục tiêu duy nhất” mà Mỹ và Israel đạt được là việc tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. “Nhưng hệ thống không bị lật đổ và một Khamenei trẻ đã lên thay” - theo ông Qalibaf.