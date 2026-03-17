Afghanistan tố Pakistan không kích bệnh viện ở Kabul làm 400 người thiệt mạng, Islamabad bác bỏ 17/03/2026 14:49

(PLO)- Chính quyền Taliban ở Afghanistan cáo buộc Pakistan không một bệnh viện cai nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 250 người bị thương, trong khi phía Pakistan khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Ngày 17-3, phát ngôn viên của chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết Pakistan đã không kích một bệnh viện cai nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 250 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, phó phát ngôn viên của Taliban – ông Hamdullah Fitrat cho biết cuộc không kích diễn ra lúc 21 giờ ngày 16-3, nhằm vào bệnh viện Omid do nhà nước quản lý. Theo ông Fitrat, bệnh viện này là trung tâm cai nghiện ma túy 2.000 giường.

Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích ở Kabul (Afghanistan) tối 16-3. Ảnh: AFP

"Phần lớn bệnh viện đã bị phá hủy và có lo ngại về thương vong lớn. Đáng buồn thay, số người thiệt mạng cho đến nay đã lên tới 400 người và khoảng 250 người bị thương" – ông viết trên mạng xã hội X.

Ông Fitrat cũng cho biết các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy và tìm kiếm các nạn nhân.

Theo truyền thông Afghanistan, bệnh viện Omid được thành lập năm 2016 và đã điều trị, cai nghiện cho hàng trăm người. Nơi đây cũng cung cấp cho những người cai nghiện các khóa đào tạo nghề như may mặc và làm mộc để giúp họ dễ tìm được việc làm hơn.

Phía Pakistan bác bỏ tuyên bố này, cho rằng đây là thông tin sai sự thật và gây hiểu nhầm. Phía Islamabad cũng cho biết họ đã "nhắm mục tiêu chính xác vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ khủng bố" vào đêm 16-3.

"Các vụ nổ thứ cấp có thể nhìn thấy sau các cuộc tấn công cho thấy rõ sự hiện diện của các kho đạn dược lớn" – Bộ trưởng Thông tin Pakistan, ông Attaullah Tarar viết trên mạng xã hội X.

Người phát ngôn của thủ tướng Pakistan gọi tuyên bố của phía Taliban là "những lời dối trá liên tục" và cho biết "các hoạt động chống khủng bố" của Pakistan sẽ tiếp tục cho đến khi loại bỏ được "những kẻ khủng bố và cơ sở hạ tầng của chúng".

Giao tranh giữa Pakistan và Afghanistan nổ ra vào tháng 2, sau các cuộc không kích của Pakistan vào Afghanistan.

Phía Pakistan cho rằng chính quyền Taliban ở Afghanistan cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các phiến quân tiến hành các cuộc tấn công vào Pakistan. Taliban phủ nhận cáo buộc này, nói rằng việc đối phó các nhóm phiến quân là vấn đề nội bộ của Pakistan và cho rằng Pakistan đang tấn công vào dân thường, vi phạm chủ quyền của Afghanistan.