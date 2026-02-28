Đụng độ Pakistan-Afghanistan: Taliban nói sẵn sàng đàm phán; các nước theo dõi sát 28/02/2026 10:57

(PLO)- Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết họ sẵn sàng đàm phán sau khi Pakistan tuyên bố hai bên ở trong tình trạng “chiến tranh công khai”.

Ngày 27-2, chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết họ sẵn sàng đàm phán sau khi Pakistan ném bom tại các thành phố lớn của Afghanistan và tuyên bố hai bên ở trong tình trạng “chiến tranh công khai”, theo hãng tin Reuters.

Taliban sẵn sàng đàm phán

“Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan luôn tìm cách giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, và hiện nay chúng tôi cũng muốn giải quyết vấn đề này bằng đối thoại” - người phát ngôn Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói.

Theo ông Mujahid, Pakistan đã tấn công thủ đô Kabul, TP Kandahar – nơi đặt trụ sở các văn phòng của lãnh đạo Taliban – cùng nhiều thị trấn khác.

Đây là những cuộc tấn công đầu tiên của Pakistan nhắm trực tiếp vào chính quyền Afghanistan, liên quan cáo buộc Kabul dung túng các tay súng tìm cách lật đổ chính phủ tại Islamabad.

Người phát ngôn nói thêm rằng các cuộc tấn công ngày 27-2 gây thương vong cho dân thường, nhưng không nêu chi tiết.

Lực lượng Taliban canh gác đề phòng các cuộc không kích tại tỉnh Khost (Afghanistan) vào ngày 27-2. Ảnh: AFP

Các nguồn tin an ninh tại Pakistan cho biết các cuộc tấn công bao gồm tên lửa không đối đất nhằm vào văn phòng và vị trí quân sự của Taliban, nhằm đáp trả các cuộc tấn công từ phía Afghanistan hôm thứ 26-2.

Trước đó, Afghanistan đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công các vị trí và cơ sở quân sự của Pakistan dọc theo đường biên giới chung.

Giới chức Pakistan cho biết các cuộc tấn công của nước này đã khiến 274 quan chức và tay súng Taliban thiệt mạng, trong khi Afghanistan tuyên bố đã tiêu diệt 55 binh sĩ Pakistan.

Pakistan xác nhận 12 binh sĩ nước này thiệt mạng, còn Afghanistan cho biết 13 tay súng Taliban thiệt mạng.

Bạo lực mới nhất bùng phát sau các đợt không kích của Pakistan vào lãnh thổ Afghanistan cuối tuần trước dẫn đến các cuộc tấn công đáp trả của Afghanistan dọc biên giới. Diễn biến này làm leo thang căng thẳng âm ỉ lâu nay quanh cáo buộc của Pakistan rằng Afghanistan che chở các tay súng của nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban Pakistan (TTP, có cùng hệ tư tưởng với Taliban ở Afghanistan).

Afghanistan bác bỏ cáo buộc này.

Các nước bày tỏ quan ngại

Những người tị nạn Afghanistan tại cửa khẩu biên giới Torkham ở tỉnh Nangarhar (Afghanistan). Ảnh: Aimal Zahir/AFP

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ra tuyên bố kêu gọi giảm thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan, kênh Al Jazeera đưa tin ngày 28-2.

Bộ này nhấn mạnh cần ưu tiên lý trí và sự khôn ngoan, đồng thời áp dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết những khác biệt nhằm tăng cường an ninh và ổn định ở Nam Á.

Tuyên bố cũng cho biết UAE sẵn sàng hỗ trợ đối thoại và xây dựng lòng tin giữa hai bên, cũng như hỗ trợ đạt được hòa bình và phát triển cho người dân cả hai nước.

Bộ Ngoại giao Jordan cho biết đang theo dõi các cuộc đụng độ tại khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, đồng thời ghi nhận đã có nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Người phát ngôn bộ này, ông Fuad al-Majali, tuyên bố rằng Jordan ủng hộ mọi nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột và bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Ông al-Majali nói rằng Jordan cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiềm chế, đối thoại, tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc láng giềng hữu nghị.

Hội đồng châu Âu ngày 28-2 ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch giữa Pakistan và Afghanistan, đồng thời cảnh báo tình hình này “có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với khu vực”.

“Tính mạng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự phải được bảo vệ, và cần thực hiện mọi biện pháp khả thi để ngăn chặn thêm thiệt hại đối với dân thường” - tuyên bố nêu rõ.

Hội đồng cũng cho rằng chính quyền Taliban tại Afghanistan phải “có hành động hiệu quả chống lại mọi tổ chức khủng bố hoạt động trong hoặc xuất phát từ Afghanistan”.