Afghanistan và Pakistan đàm phán tại Doha, do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian 19/10/2025 06:38

(PLO)- Afghanistan và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức sau cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Doha (Qatar).

Sáng 19-10 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Qatar thông báo rằng Afghanistan và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức trong các cuộc đàm phán do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian tại thủ đô Doha (Qatar), theo kênh Al Monitor.

Theo tuyên bố của Qatar, cả hai bên đã nhất trí tổ chức các cuộc họp tiếp theo trong những ngày tới “để đảm bảo lệnh ngừng bắn có thể duy trì và xác minh việc thực hiện lệnh ngừng bắn một cách đáng tin cậy và bền vững”.

Phái đoàn Afghanistan (trái) và Pakistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức sau các cuộc đàm phán tại Qatar ngày 18-10. Ảnh: INDIATODAY

Afghanistan và Pakistan đã khởi động đàm phán hòa bình tại Qatar vào ngày 18-10 sau các cuộc đụng độ đẫm máu tại biên giới.

“Như đã hứa, hôm nay (18-10) sẽ diễn ra cuộc đàm phán với phía Pakistan tại Doha” - người phát ngôn chính phủ Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid nói. Ông Mujahid nói thêm rằng phái đoàn Afghanistan do Bộ trưởng Quốc phòng Mullah Muhammad Yaqoob dẫn đầu.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan - ông Khawaja Muhammad Asif dẫn đầu đoàn thảo luận với các đại diện của Afghanistan.

“Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những biện pháp cấp bách nhằm chấm dứt tình trạng khủng bố xuyên biên giới nhằm vào Pakistan xuất phát từ Afghanistan, đồng thời khôi phục hòa bình và ổn định dọc tuyến biên giới Pakistan - Afghanistan” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan.

Các cuộc giao tranh giữa hai nước bùng phát sau khi Islamabad yêu cầu Kabul kiềm chế các tay súng đã gia tăng tấn công tại Pakistan, cho rằng các tay súng này hoạt động từ các căn cứ an toàn bên trong Afghanistan.

Chính quyền Taliban phủ nhận việc che giấu các tay súng tấn công Pakistan và cáo buộc quân đội Pakistan lan truyền thông tin sai lệch về Afghanistan, cũng như dung túng các phần tử có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm phá hoại sự ổn định và chủ quyền Afghanistan. Pakistan bác bỏ cáo buộc.

Trong ngày 18-10, hai bên cáo buộc nhau nổ súng trở lại dù lệnh ngừng bắn được gia hạn. Hai bên nhất trí ngừng bắn 48 giờ vào ngày 15-10, sau đó gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 48 giờ nữa để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan cáo buộc Pakistan đã không kích trên lãnh thổ Afghanistan chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn được gia hạn.

Ông Mujahid nói rằng các cuộc tấn công đã nhằm vào dân thường, đồng thời nhấn mạnh rằng Kabul bảo lưu quyền đáp trả, nhưng các chiến binh Afghanistan đã được chỉ thị không trả đũa để thể hiện sự tôn trọng đối với đoàn đàm phán.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Pakistan - ông Attaullah Tarar ngày 18-10 viết trên mạng xã hội X rằng Pakistan đã tấn công các trại của phiến quân Hồi giáo “đã được xác minh” dọc khu vực biên giới, và bác bỏ cáo buộc cho rằng các cuộc không kích nhằm vào dân thường.

Ông Tarar nói rằng trong thời gian ngừng bắn, các tay súng đã tìm cách thực hiện nhiều vụ tấn công bên trong lãnh thổ Pakistan.