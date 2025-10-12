VIDEO: Giao tranh dữ dội tại biên giới Afghanistan - Pakistan 12/10/2025 05:26

(PLO)- Giao tranh dữ dội vừa nổ ra dọc biên giới Afghanistan - Pakistan, chưa rõ thương vong hai bên.

Ngày 11-10, giao tranh dữ dội nổ ra dọc biên giới Afghanistan - Pakistan sau khi hai nước liên tục cáo buộc nhau vi phạm không phận và tấn công lẫn nhau, theo hãng tin Reuters.

Giới chức an ninh Pakistan cho biết đã “đáp trả toàn lực” trước hành động “nổ súng vô cớ từ phía Afghanistan”.

“Lực lượng Afghanistan đã phát động các cuộc tấn công vô cớ tại 5-6 điểm dọc biên giới Pakistan - Afghanistan, nhắm vào các chốt của Pakistan” - ông Jan Achakzai, một quan chức cấp tỉnh của Pakistan, viết trên mạng xã hội X.

Theo ông Achakzai, phản ứng của quân đội Pakistan “mạnh đến mức các tay súng Afghanistan buộc phải rút lui và để lại thương vong”.

Video giao tranh dữ dội tại biên giới Afghanistan - Pakistan vào đêm 11-10. Nguồn: REPUBLIC WORLD

Quan chức này nói thêm rằng “biên giới Pakistan hiện an toàn và chính phủ Afghanistan nên nhớ rằng mong muốn hòa bình của Pakistan không nên bị hiểu lầm là yếu đuối”.

Trong khi đó, chính quyền Taliban tại Afghanistan nói rằng đã chiếm được 3 chốt biên giới của Pakistan. Giới chức an ninh Pakistan khẳng định quân đội nước này đã phá hủy nhiều chốt của Afghanistan.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan - ông Enayatullah Khowarazmi cho biết đây là chiến dịch đáp trả việc Pakistan vi phạm không phận Afghanistan.

Ông Khowarazmi nói cuộc tấn công đã kết thúc vào nửa đêm theo giờ địa phương.

“Nếu phía bên kia tiếp tục vi phạm không phận Afghanistan, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng bảo vệ bầu trời và sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ” - ông Khowarazmi nói.

Pakistan chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về việc giao tranh đã chấm dứt hay chưa. Hai bên chưa công bố thương vong.

Căng thẳng biên giới Afghanistan - Pakistan xảy ra sau loạt vụ nổ ngày 9-11 tại Kabul mà phía Afghanistan cáo buộc là do các cuộc không kích của Pakistan gây ra. Islamabad chưa xác nhận vụ tấn công.

Căng thẳng leo thang gần đây giữa hai nước láng giềng được cho là xuất phát từ các vấn đề an ninh biên giới và hoạt động của các tay súng. Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban dung túng cho các chiến binh thuộc nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), với sự hậu thuẫn của đối thủ Ấn Độ, tấn công Pakistan.

New Delhi bác bỏ cáo buộc này. Taliban khẳng định không cho phép lãnh thổ Afghanistan bị sử dụng để chống lại các quốc gia khác.