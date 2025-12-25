Chiến sự Nga - Ukraine 25-12: Dữ dội đòn không kích đêm Giáng sinh; Ông Medvedev nói về hoà bình lâu dài ở châu Âu 25/12/2025 07:32

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang nghiêm trọng trong đêm Giáng sinh 24-12.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 93 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

Hai bên tập kích quy mô lớn bằng UAV trong đêm Giáng sinh

. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng từ 1 giờ chiều đến 11 giờ tối 24-12 (giờ Moscow), hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 161 UAV của Ukraine phóng sang loạt tỉnh của Nga bao gồm cả Moscow.

Thị trưởng TP Moscow (Nga) - ông Sergei Sobyanin nói rằng Nga đã bắn hạ tổng cộng 16 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng sang Moscow trong ngày, theo hãng thông tấn TASS. Ông Sobyanin cho biết thêm rằng các dịch vụ khẩn cấp đã làm việc tại hiện trường nơi mảnh vỡ rơi xuống.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga cho biết 56 UAV bị bắn hạ trên tỉnh Belgorod, 49 chiếc trên tỉnh Bryansk cùng nhiều UAV ở các khu vực khác.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mảnh vỡ UAV rơi xuống khuôn viên một doanh nghiệp ở tỉnh Tula, miền trung nước Nga, gây ra hỏa hoạn.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine lên tiếng rằng một nhà máy sản xuất cao su tổng hợp ở tỉnh Tula của Nga đã bị thiêu rụi vào đêm 24-12 sau một vụ tấn công, theo tờ Kyiv Independent.

Ukraine cho rằng nhà máy này sản xuất cao su tổng hợp và polyme lưỡng dụng được sử dụng trong lốp xe quân sự, xe bọc thép chở quân và các ứng dụng liên quan vũ khí. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có báo cáo về các vụ nổ và hỏa hoạn quy mô lớn tại hiện trường.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.420 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày 24-12.

. Cùng ngày, chính quyền các địa phương ở Ukraine đã báo cáo về loạt vụ tấn công của Nga.

Thị trưởng TP Kharkiv - ông Ihor Terekhov nói rằng quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng cung cấp nhiệt, nước nóng và nước lạnh cho người dân Kharkiv suốt cả ngày.

“Mục tiêu rất rõ ràng - phá hủy hòn đảo năng lượng mà chúng ta đã xây dựng trong những năm gần đây và cố gắng đẩy thành phố của chúng ta, tất cả chúng ta, vào cảnh lạnh lẽo và tăm tối. Tất cả các chuyên gia của chúng tôi, cùng với các công nhân ngành năng lượng, đang làm việc suốt ngày đêm để duy trì cơ sở hạ tầng thiết yếu ở trạng thái có thể tiếp tục cung cấp nhiệt, nước và điện cho các hộ gia đình ở Kharkiv” - ông Terekhov thông báo trên Telegram.

Tại tỉnh Sumy, ông Serhii Kryvosheienko - Trưởng ban Hành chính Quân sự TP Sumy báo cáo về 2 người bị thương do một cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

Tại tỉnh Chernihiv, một tòa nhà chung cư đã bị hư hại vào ngày 24-12 do một UAV của Nga rơi xuống, Hội đồng TP Chernihiv cho biết trên Telegram, thêm rằng một chiếc xe đậu gần tòa nhà cũng bị bốc cháy.

Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.200.370 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.090 thương vong trong ngày 24-12.

Ông Zelensky: Có mối liên hệ giữa hình ảnh vệ tinh Trung Quốc với các cuộc tấn công của Nga

Ngày 24-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev đã ghi nhận mối liên hệ giữa việc các vệ tinh Trung Quốc chụp ảnh lãnh thổ Ukraine và các đòn tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Zelensky cho biết điều này trên Telegram sau khi nghe báo cáo từ người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine - ông Oleh Ivashchenko.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nghe báo cáo từ người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine - ông Oleh Ivashchenko ngày 24-12. Ảnh: UKRINFORM

“Cụ thể, chúng tôi đang ghi nhận sự gia tăng các mối liên hệ giữa Nga và những thực thể tại Trung Quốc có khả năng cung cấp dữ liệu tình báo từ không gian. Đáng tiếc là đã xuất hiện sự trùng hợp giữa việc vệ tinh Trung Quốc chụp ảnh lãnh thổ Ukraine và các cuộc tấn công của Nga vào những cơ sở hạ tầng năng lượng tương ứng” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng những trường hợp như vậy đã góp phần giúp Nga kéo dài chiến sự và làm suy giảm tính nghiêm túc của các nỗ lực ngoại giao, đồng thời cam kết sẽ nêu vấn đề này với các đối tác.

Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky. Bắc Kinh nhiều lần khẳng định nước này chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong xung đột, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng.

Ông Medvedev nói về hoà bình châu Âu

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ngày 24-12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev nói rằng hòa bình lâu dài tại châu Âu không thể đạt được nếu không tiến hành một cuộc đánh giá lại toàn diện chính sách “Hướng Đông mang tính đối đầu của phương Tây”, theo TASS.

“Mỹ, Anh, Canada, Úc và các quốc gia Anglo-Saxon khác từ lâu đã tỏ ra thờ ơ trước số phận thực sự của Ukraine, của người dân Ukraine cũng như toàn bộ dự án chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Cần phải thừa nhận rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột tại Ukraine bắt nguồn từ chính sách ‘Hướng Đông’ mang tính hiếu chiến mà các nước này theo đuổi, cùng với NATO và Liên minh châu Âu” - ông Medvedev viết trên tạp chí Rodina.

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng “để đạt được hòa bình bền vững tại châu Âu, cần phải cải tổ hoàn toàn cách tiếp cận thù địch đó, trên cơ sở tôn trọng thực sự các lợi ích cốt lõi của Nga”.

Trong cuộc họp báo ngày 24-12, ông Medvedev cho biết khoảng 417.000 người đã ký hợp đồng phục vụ trong quân đội Nga, trong khi hơn 36.000 tình nguyện viên đã nhập ngũ để làm nhiệm vụ tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.