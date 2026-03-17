Ông Trump nói về lịch thăm Trung Quốc sắp tới 17/03/2026 06:04

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn lùi chuyến thăm Trung Quốc khoảng một tháng do chiến sự Iran, giới chức Washington nêu lý do "vì vấn đề hậu cần".

Ngày 16-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang tìm cách hoãn lại chuyến thăm Trung Quốc (vốn dự kiến diễn ra từ ngày 31-3 đến 2-4) khoảng một tháng do cuộc chiến với Iran, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đã đề nghị lùi chuyến thăm khoảng một tháng hoặc lâu hơn” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Tổng thống mong chờ chuyến thăm Trung Quốc. Các mốc thời gian có thể thay đổi. Với tư cách tổng tư lệnh, ưu tiên số một của ông Trump lúc này là bảo đảm chiến dịch Epic Fury (cách Mỹ gọi chiến dịch tấn công Iran) tiếp tục thành công. Chúng tôi sẽ cập nhật ngày cụ thể sớm nhất có thể" - phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói ngày 16-3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Cùng ngày 16-3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bác bỏ khả năng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump có thể bị trì hoãn do bất đồng liên quan eo biển Hormuz, theo đài CNBC.

Ông Bessent cho biết chuyến đi có thể bị lùi lại, nhưng vì “các vấn đề hậu cần”, cũng như việc ông Trump cân nhắc có nên ra nước ngoài trong bối cảnh cuộc chiến với Iran đang diễn ra.

“Nếu cuộc gặp vì lý do nào đó phải dời lại, thì đó sẽ là do vấn đề hậu cần. Hoặc do tổng thống muốn ở lại Washington để điều phối nỗ lực chiến sự, và việc ra nước ngoài vào thời điểm như thế này có thể không phải là lựa chọn tối ưu” - ông Bessent nói.

“Nếu có quyết định như vậy, đó sẽ là quyết định của tổng thống với tư cách tổng tư lệnh, lựa chọn ở lại Nhà Trắng hoặc ở lại Mỹ trong khi cuộc chiến này đang được tiến hành” - ông Bessent nói thêm.

Phía Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, cũng trong ngày 16-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc và Mỹ đang liên lạc với nhau liên quan chuyến thăm dự kiến của ông Trump thăm Trung Quốc, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Lâm nhấn mạnh ngoại giao cấp nguyên thủ đóng vai trò chiến lược dẫn dắt “không thể thay thế” trong quan hệ Trung - Mỹ.