Bắc Kinh nói đang trao đổi với Mỹ về chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc 16/03/2026 18:49

(PLO)- Bắc Kinh cho biết đang trao đổi với Mỹ về chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của ngoại giao cấp nguyên thủ.

Ngày 16-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc và Mỹ đang liên lạc với nhau liên quan chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Lâm nhấn mạnh ngoại giao cấp nguyên thủ đóng vai trò chiến lược dẫn dắt “không thể thay thế” trong quan hệ Trung - Mỹ. Chuyến thăm vốn được lên lịch vào cuối tháng 3 này.

Theo hãng tin AFP, ông Lâm không đề cập việc gần đây ông Trump đề nghị các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Trung Quốc nhằm hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

Trong khi đó, khi được hỏi về các phát biểu gần đây từ phía Mỹ liên quan Trung Quốc và eo biển Hormuz, ông Lâm kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự và tránh làm gia tăng căng thẳng.

Vị phát ngôn viên cảnh báo việc leo thang xung đột có thể gây bất ổn khu vực và tạo tác động tiêu cực lớn hơn đối với kinh tế toàn cầu.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times ngày 15-3, ông Trump cho biết ông cũng có thể trì hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, trong bối cảnh ông muốn Bắc Kinh hỗ trợ khai thông tuyến đường biển chiến lược này.

“Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp, bởi Trung Quốc nhận 90% lượng dầu của mình từ các eo biển này” - ông Trump nói, cho rằng nếu chờ đến hội nghị thượng đỉnh mới giải quyết thì sẽ là quá muộn.

“Chúng tôi muốn biết trước thời điểm đó. Hai tuần là quãng thời gian khá dài” - ông nói, đồng thời cho biết chuyến đi Trung Quốc có thể bị lùi lại, song không cho biết sẽ lùi bao lâu.