Có tin Mỹ gửi Iran dự thảo thỏa thuận; Ông Trump sắp họp bất thường nội các 27/05/2026 20:54

(PLO)- Truyền thông Iran cho biết Iran nhận từ Mỹ một dự thảo thỏa thuận bình; Tình báo Iran nói rằng đối thủ chuyển sang “chiến tranh hỗn hợp”; Ông Trump sắp họp nội các.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Truyền thông Iran: Tehran nhận dự thảo thỏa thuận hòa bình từ Mỹ

Ngày 27-5, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết Tehran đã nhận được một bản dự thảo khung ban đầu của thỏa thuận từ Mỹ, hướng tới khả năng chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Theo khuôn khổ này, Iran sẽ khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz về mức trước chiến sự trong vòng một tháng. Đổi lại, Mỹ sẽ rút lực lượng quân sự khỏi khu vực xung quanh Iran và dỡ bỏ phong tỏa với các cảng Iran.

IRIB cho biết dự thảo cũng bao gồm việc Mỹ rút quân khỏi khu vực lân cận Iran, trong khi Tehran cho phép hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz trở lại bình thường trong vòng 30 ngày.

Truyền thông Iran cho biết Iran nhận dự thảo thỏa thuận hòa bình từ Mỹ, đề cập mở lại eo biển Hormuz. Ảnh: Ohde/ Bildagentur-online/picture-alliance

Tuy nhiên, các tàu quân sự Mỹ sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của thỏa thuận dự thảo tại Hormuz. Theo báo cáo của phía Iran, lưu lượng hàng hải tại tuyến đường chiến lược này sẽ do Iran quản lý phối hợp với Oman.

Truyền thông Iran nhấn mạnh khuôn khổ trên chưa phải văn bản cuối cùng và Tehran sẽ không tiến hành nếu không có “sự xác minh hữu hình”.

Hãng tin Mizan của Iran cũng tiết lộ thêm rằng tiến trình hòa bình dự kiến sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn.

“Mỹ đã cam kết rút lực lượng quân sự khỏi môi trường xung quanh Iran, dù việc này bao gồm các lực lượng triển khai trong khu vực hay các lực lượng đồn trú tại căn cứ vẫn cần tiếp tục đàm phán” - hãng tin dẫn nội dung đề xuất.

Nếu hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, văn bản này sẽ được thông qua dưới hình thức một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tình báo Iran: Đối thủ chuyển sang “chiến tranh hỗn hợp”

Ngày 27-5, Bộ Tình báo Iran cho biết các đối thủ của nước này đã “thất bại” trên chiến trường và hiện chuyển sang sử dụng nhiều hình thức chiến tranh khác, theo hãng thông tấn Fars.

Theo cơ quan này, các biện pháp được áp dụng bao gồm gây sức ép kinh tế, tấn công mạng, buôn lậu vũ khí, ám sát và các chiến dịch truyền thông thù địch.

“Đối phương thất bại trên mặt trận quân sự hiện đã chuyển trọng tâm sang chiến tranh mềm, chiến tranh nhận thức và kích động xã hội” - theo Bộ Tình báo Iran.

Bộ này cũng cảnh báo giới chức Iran sẽ “xử lý nghiêm” mọi hành vi gián điệp hoặc “hoạt động ly khai”.

Cùng ngày 27-5, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian đã gặp các thành viên Phòng Thương mại Tehran, kêu gọi thúc đẩy nền kinh tế Iran, đặc biệt là khu vực tư nhân, trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

“Hôm nay, mặt trận chính là chiến tranh kinh tế. Chúng tôi tin rằng khu vực tư nhân càng năng động, linh hoạt và hiệu quả thì nền tảng kinh tế của đất nước sẽ càng vững chắc, đồng thời sức mạnh quốc gia cũng sẽ lớn hơn trước các sức ép và đe dọa từ bên ngoài” - hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Pezeshkian.

Tổng thống Iran cho rằng Mỹ và Israel đã thất bại trên phương diện quân sự và hiện chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế đối với Tehran.

“Sau khi không đạt được mục tiêu trên mặt trận quân sự, đối phương đang tập trung làm suy yếu sức chống chịu của nền kinh tế và gây gián đoạn đời sống của người dân” - ông Pezeshkian nói.

Ông Trump sắp họp nội các

Ngày 27-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp nội các, quy tụ các quan chức cấp cao trong bối cảnh cuộc chiến với Iran đang ở giai đoạn nhạy cảm, theo đài CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ban đầu, cuộc họp được lên kế hoạch tổ chức tại trại David (nơi nghỉ dưỡng của tổng thống Mỹ), nhưng sau đó ông Trump cho biết đã chuyển về Nhà Trắng do “thời tiết xấu có thể xảy ra”.

Cuộc họp nội các dự kiến sẽ rơi vào khoảng trưa 27-5 (giờ Mỹ) và mở cửa cho báo chí. Sau đó, ông Trump dự kiến sẽ có thêm 2 cuộc họp chính sách kín, không mở cho báo chí.

Theo một quan chức Nhà Trắng, đây là cuộc họp nội các hiếm hoi tổ chức ngoài lịch trình thường kỳ, với sự tham dự của toàn bộ nội các.

Một quan chức Nhà Trắng nói với ABC News rằng cuộc họp sẽ “nhấn mạnh những thành công gần đây của chính quyền, bao gồm các kết quả tích cực về kinh tế và doanh nghiệp nhỏ, các điểm nổi bật của lực lượng đặc nhiệm chống gian lận, cũng như cập nhật về chính sách đối ngoại”.