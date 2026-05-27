Nga: Sẽ nhắm vào các boongke chỉ huy và lãnh đạo Ukraine ở Kiev 27/05/2026 11:27

(PLO)- Nga cho biết sẽ nhắm vào các boongke chỉ huy và lãnh đạo Ukraine sau vụ trường học ở Luhansk bị tấn công, lưu ý tòa nhà Quốc hội Ukraine và văn phòng tổng thống Ukraine không nằm trong danh sách mục tiêu.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrey Kartapolov cho biết quân đội Nga sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các boongke được giới lãnh đạo và chỉ huy quân sự Ukraine sử dụng, nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Moscow cáo buộc Kiev thực hiện nhằm vào dân thường.

Chia sẻ với báo Parlamentskaya Gazeta ngày 26-5, ông Kartapolov nói tòa nhà Quốc hội Ukraine và văn phòng của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky không nằm trong danh sách mục tiêu.

Ông Kartapolov cho rằng “sự kiên nhẫn của Nga đã cạn kiệt”, đồng thời cáo buộc chiến thuật của Ukraine đã biến thành “khủng bố công khai nhằm vào dân thường”.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrey Kartapolov. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông, Nga sẽ từ bỏ cam kết tự đặt ra trước đây là không tấn công thủ đô Ukraine.

Khi được hỏi về các mục tiêu tiềm năng, ông Kartapolov nói tòa nhà Quốc hội Ukraine và văn phòng tổng thống Ukraine không phải là “trung tâm ra quyết định”.

“Các nghị sĩ Ukraine không kiểm soát quân đội, còn ông Zelensky hiện thậm chí không còn tới văn phòng làm việc nữa” - nghị sĩ Nga tuyên bố.

Ông cho biết các “trung tâm ra quyết định” mà Nga nhắm tới là các sở chỉ huy quân sự kiên cố nằm dưới lòng đất, cùng các boongke được cơ quan an ninh và giới lãnh đạo Ukraine sử dụng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi công dân nước ngoài rời khỏi Kiev và cảnh báo người dân tránh xa các cơ sở quân sự, công nghiệp và chính phủ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã trao đổi về vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo phía Nga, quân đội Ukraine rạng sáng 22-5 đã sử dụng UAV tấn công tòa nhà học tập và ký túc xá của một trường học ở tỉnh Luhansk (vùng Donbass của Ukraine, hiện do Nga kiểm soát).

Thời điểm xảy ra vụ tấn công có 86 học sinh từ 14-18 tuổi ở bên trong cơ sở này. Theo số liệu chính thức mới nhất do phía Nga công bố, vụ việc khiến 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 26-5 cáo buộc mạng lưới vệ tinh liên lạc của tỉ phú Mỹ Elon Musk đã tạo điều kiện để Ukraine thực hiện cuộc tấn công nói trên, theo đài RT.

“Elon Musk phải hiểu rằng các vệ tinh của ông ấy đang bị sử dụng để sát hại trẻ em” - Chủ tịch Hạ viện Nga tuyên bố.

Phía Ukraine trước đó đã bác bỏ cáo buộc của Nga, gọi đây là “thông tin sai lệch” và khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.