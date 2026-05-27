Chiến sự Nga-Ukraine 27-5: Kiev tuyên bố dùng vũ khí 'bí mật' đánh tuyến hậu cần chiến lược Nga, xác định 500 mục tiêu tại Belarus 27/05/2026 08:12

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine dùng UAV “bí mật” đánh phá tuyến hậu cần chiến lược Nga

Lữ đoàn Nemesis số 412 của Ukraine ngày 26-5 cho biết Nga đã phải phong tỏa tuyến hậu cần chiến lược “Novorossiya” tại miền nam Ukraine do các đợt tấn công bằng UAV cảm tử của Kiev, theo tờ Kyiv Independent.

Theo thông báo đăng trên Telegram, tuyến cao tốc R-280, còn được chính quyền Nga tại lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát, gọi là tuyến “Novorossiya”. Tuyến này đi qua các thành phố Mariupol thuộc tỉnh Donetsk, Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhzhia và Simferopol tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Đây được xem là hành lang hậu cần quan trọng kết nối miền nam lục địa Ukraine với Crimea, đồng thời phục vụ vận chuyển khí tài quân sự và hàng tiếp tế cho lực lượng Nga.

Ảnh chụp màn hình từ video do Lữ đoàn Nemesis của Ukraine công bố ngày 26-5, cho thấy cảnh được cho là thiệt hại sau các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào tuyến hậu cần “Novorossiya”. Ảnh: Telegram

Lữ đoàn Nemesis cho biết họ đã thử nghiệm một mẫu UAV tấn công “bí mật” mới và khẳng định loại khí tài này cho thấy hiệu quả cao ở sâu phía sau phòng tuyến Nga, phá hủy “hàng chục” xe tải và xe bồn chở nhiên liệu. Lữ đoàn Nemesis không nêu cụ thể loại vũ khí này là gì.

Theo đơn vị này, sau các đòn tập kích của Ukraine, Nga đã hạn chế việc di chuyển khí tài hạng nặng trên tuyến đường nói trên. Các lực lượng Ukraine sau đó tiếp tục tấn công những phương tiện tìm cách đi vòng qua đường đất và lối mòn ngoài đồng.

“Chúng tôi đang sử dụng các UAV tấn công dạng cánh bay bí mật chưa từng xuất hiện công khai trước đây” - tuyên bố của lữ đoàn nêu rõ.

“Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Lữ đoàn Nemesis số 412 và nhà sản xuất, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống phù hợp hoàn hảo cho các nhiệm vụ cụ thể này” - đơn vị cho biết thêm.

Các cuộc tấn công nằm trong chiến dịch tập kích tầm trung ngày càng gia tăng của Ukraine, nhằm vào các mục tiêu ở cấp độ tác chiến, cách tiền tuyến khoảng 20-200 km.

Những mục tiêu bị nhắm đến gồm hệ thống phòng không, sở chỉ huy, kho nhiên liệu, kho đạn và các phương tiện hậu cần.

Ukraine tuyên bố xác định 500 mục tiêu tại Belarus

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi ngày 26-5 cho biết quân đội Ukraine đã xác định khoảng 500 mục tiêu tiềm năng tại Belarus, trong bối cảnh gia tăng lo ngại Minsk có thể can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Brovdi, còn được biết đến với biệt danh “Madyar”, đã cảnh báo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không thực hiện các hành động có thể kéo Belarus lún sâu hơn vào chiến sự, đồng thời cho biết lực lượng Ukraine đã xác định sẵn các mục tiêu tại nước này và kêu gọi tránh leo thang căng thẳng với Kiev.

Tuy nhiên, ông Brovdi không nêu cụ thể các mục tiêu nói trên thuộc loại nào hoặc trong hoàn cảnh nào chúng có thể bị tấn công.

Phát biểu của ông được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều lo ngại về vai trò của Belarus trong cuộc chiến tại Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Kiev nhiều lần cảnh báo Belarus có thể bị kéo vào xung đột một cách trực tiếp hơn khi Nga và Belarus tăng cường hợp tác quân sự, bao gồm các cuộc tập trận chung và diễn tập hạt nhân.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng từng công khai cảnh báo Belarus không nên đóng vai trò lớn hơn trong chiến sự, đồng thời cho biết sẽ có “hậu quả” và Ukraine sẵn sàng thực hiện các “biện pháp phòng ngừa” trước những mối đe dọa tiềm tàng.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai khu dân cư ở tỉnh Sumy

Ngày 26-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu dân cư tại tỉnh Sumy của Ukraine trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo tuyên bố của bộ này, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Zapselye và Ryasnoye tại tỉnh Sumy thông qua các hoạt động tác chiến chủ động.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố số liệu mới nhất về tổn thất của quân đội Ukraine trên toàn tuyến giao tranh.

Theo phía Nga, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.075 binh sĩ trong ngày qua.

Cụ thể, tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Bắc phụ trách, Ukraine mất khoảng 195 binh sĩ và hai xe chiến đấu bọc thép. Ở hướng do Nhóm tác chiến phía Tây kiểm soát, Kiev mất hơn 190 binh sĩ cùng hai xe bọc thép do Mỹ sản xuất.

Tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam, quân đội Ukraine được cho là mất hơn 85 binh sĩ và ba xe chiến đấu bọc thép.

Ngoài ra, theo số liệu của Nga, Ukraine còn mất hơn 310 binh sĩ, 1 xe tăng và 3 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực của Nhóm tác chiến Trung tâm; hơn 240 binh sĩ cùng 2 xe bọc thép tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Đông; và khoảng 55 binh sĩ cùng 1 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực do Nhóm tác chiến Dnepr phụ trách.

Hạ viện Nga soạn kiến nghị kêu gọi LHQ lên án vụ tấn công ở Luhansk

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Nga Leonid Slutsky cho biết cơ quan này đã soạn thảo một kiến nghị gửi tới Liên Hợp Quốc (LHQ) liên quan vụ tấn công tại tỉnh Luhansk (thuộc Ukraine hiện do Nga kiểm soát) và trình các nghị sĩ Hạ viện xem xét.

Theo ông Slutsky, văn bản này kêu gọi Liên Hợp Quốc và quốc hội các nước lên án vụ tấn công nhằm vào trường cao đẳng sư phạm tại Luhansk.

Ông cáo buộc đây là “hành động khủng bố man rợ và tội ác chiến tranh” do Ukraine” gây ra nhằm vào dân thường, đồng thời nhấn mạnh vụ việc sẽ phải bị truy cứu đến cùng.

“Có tổng cộng 21 người thiệt mạng, phần lớn là các thiếu nữ từ 14-18 tuổi. Hơn 60 người khác bị thương” - ông Slutsky nói.

Ông cũng cho rằng sự im lặng và không hành động của cộng đồng quốc tế “trên thực tế sẽ tương đương với việc đồng lõa trực tiếp với các hành động tàn bạo của những phần tử tân phát xít Ukraine”.

Theo phía Nga, quân đội Ukraine rạng sáng 22-5 đã sử dụng UAV tấn công tòa nhà học tập và ký túc xá của Trường Cao đẳng Dạy nghề thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Luhansk tại TP Starobelsk.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công có 86 học sinh từ 14-18 tuổi ở bên trong cơ sở này.

Theo số liệu chính thức mới nhất do phía Nga công bố, vụ việc khiến 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik cho biết có tới 65 trẻ em bị thương trong vụ tấn công. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này.