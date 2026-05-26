Trung tướng Mai Hoàng nói về việc phối hợp phá án vụ nổ súng làm 2 người thương vong

Sáng ngày 26-5, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan quá trình truy bắt thành công hai nghi phạm nổ súng vào nhóm người nước ngoài. Vụ việc làm một người chết, một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành vào tối 21-5.
Chủ trì buổi họp báo, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá rất cao công tác phối hợp giữa Công an TP.HCM với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương.
Chúng ta đã khẩn trương triển khai có hiệu quả và xác định hướng lẩn trốn của đối tượng, đặc biệt là bắt giữ an toàn các đối tượng gây án. Điều này khẳng định, công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật, vì vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.
Giám đốc Công an TP.HCM cho biết nếu các đối tượng khai báo thành khẩn thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.
Tôi đề nghị các lực lượng tiếp tục điều tra, chứng minh, làm rõ hành vi có liên quan, kể cả các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện, công cụ để các đối tượng gây án và đặc biệt là giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn, Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.
Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp rất nhiệt tình, trách nhiệm.
Đặc biệt là cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt cùng với sự chia sẻ, ủng hộ, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tôi đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân đã đồng hành và cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng tham gia phá án để đạt được kết quả cao như ngày hôm nay, Trung tướng Mai Hoàng nói.
Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thành phố.
Trung tướng Mai Hoàng cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan báo, đài đã luôn chia sẻ, đồng tình và ủng hộ Công an TP.HCM trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng và đặc biệt là công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân
Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 21-5, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo vụ giết người do hai nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí gây án tại trước nhà hàng hải sản Cee’f (số 70 Trương Định, phường Bến Thành, TP.HCM). Hậu quả, anh Lemalu Lorenzo Tovia (quốc tịch Úc) bị bắn hai phát đạn, tử vong tại chỗ. Anh Sauni Sam (quốc tịch Úc) bị bắn một phát đạn, bị thương nặng và đang được điều trị tích cực.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tướng Mai Hoàng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn, thu thập dấu vết nóng. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ biện pháp truy xét, ứng dụng dữ liệu nghiệp vụ và bản đồ số để xác định lộ trình di chuyển của các nghi phạm.
Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, Công an TP.HCM xác định hai nghi phạm gồm Vaa Vaa (27 tuổi, quốc tịch Samoa) và Tafia Steve (23 tuổi, quốc tịch Samoa), đồng thời làm rõ hành trình gây án và hướng tẩu thoát.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ và công an các địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia. Các đối tượng bị bắt giữ chỉ chưa đầy 72 giờ sau khi gây án, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình khống chế, di lý.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội và cho biết thực hiện theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Đồng thời, hai đối tượng thừa nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 14-5-2026 để theo dõi nạn nhân trước khi ra tay.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nghi phạm để điều tra về hành vi giết người và tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.