Trung tướng Mai Hoàng nói về việc phối hợp phá án vụ nổ súng làm 2 người thương vong 26/05/2026 12:48

(PLO)- Trung tướng Mai Hoàng đánh giá cao công tác phối hợp giữa Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương trong việc nhanh chóng phá án.

Sáng ngày 26-5, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan quá trình truy bắt thành công hai nghi phạm nổ súng vào nhóm người nước ngoài. Vụ việc làm một người chết, một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành vào tối 21-5.

Chủ trì buổi họp báo, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá rất cao công tác phối hợp giữa Công an TP.HCM với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Mai Hoàng, giám đốc Công an TP.HCM chủ trì họp báo.

Chúng ta đã khẩn trương triển khai có hiệu quả và xác định hướng lẩn trốn của đối tượng, đặc biệt là bắt giữ an toàn các đối tượng gây án. Điều này khẳng định, công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật, vì vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết nếu các đối tượng khai báo thành khẩn thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Tôi đề nghị các lực lượng tiếp tục điều tra, chứng minh, làm rõ hành vi có liên quan, kể cả các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện, công cụ để các đối tượng gây án và đặc biệt là giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn, Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Trung tướng Mai Hoàng thông tin tại họp báo.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp rất nhiệt tình, trách nhiệm.

Đặc biệt là cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt cùng với sự chia sẻ, ủng hộ, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tôi đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân đã đồng hành và cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng tham gia phá án để đạt được kết quả cao như ngày hôm nay, Trung tướng Mai Hoàng nói.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM lấy lời khai Vaa Vaa (Quốc tịch Samoa). Ảnh: CA

Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thành phố.

Trung tướng Mai Hoàng cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan báo, đài đã luôn chia sẻ, đồng tình và ủng hộ Công an TP.HCM trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng và đặc biệt là công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân