Hành trình truy bắt Đinh Sanh Kế trốn trại sau 30 năm lẩn trốn 01/10/2025 14:45

(PLO)- Sau hơn 30 năm lẩn trốn, phạm nhân Đinh Sanh Kế, lãnh án chung thân vì tham ô và đầu cơ, vừa bị công an bắt giữ tại một phòng trọ ở TP.HCM.

Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bắt giữ Đinh Sanh Kế (84 tuổi) – đối tượng bị truy nã đặc biệt theo Lệnh truy nã số 01/LTN ngày 1-8-1995.

Trốn trại sau án chung thân

Đinh Sanh Kế là phạm nhân bị tuyên án chung thân về hai tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và đầu cơ. Sau hơn 10 năm chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), Kế đã bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình và không quay về nơi cư trú.

Lệnh truy nã Đinh Sanh Kế vào ngày 1-8-1995. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ, nhiều năm qua đối tượng thường ẩn náu trên các ghe cá khu vực giáp biên giới Campuchia, liên tục thay đổi nơi ở để tránh sự truy bắt. Đây là trường hợp phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, được xác định có khả năng thay đổi lai lịch, nhân thân nhằm che giấu hành tung.

Dựng lại sơ đồ thân nhân để lần dấu vết

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, lực lượng trinh sát Trại giam Xuân Lộc phối hợp PC02 đã triển khai kế hoạch truy bắt bí mật. Các mũi trinh sát bắt đầu từ việc dựng lại toàn bộ sơ đồ mối quan hệ thân nhân của Kế, khoanh vùng những người có khả năng còn liên hệ.

Quá trình giám sát cho thấy, con trai cả của Kế – thường xuyên mang đồ ăn đến treo trước tiệm sửa xe tên Tuấn ở ấp 2A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Từ chi tiết này, lực lượng công an nhận định có dấu hiệu khả nghi.

“Vỏ bọc” sau tiệm sửa xe và pha hóa trang tiếp cận

Các trinh sát đã hóa trang thành tài xế công nghệ để tiếp cận khu vực. Qua theo dõi nhiều ngày, một người đàn ông cao tuổi (trên 80 tuổi) sống trong phòng trọ phía sau tiệm sửa xe được phát hiện có nhiều đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Đinh Sanh Kế.

Đinh Sanh Kế bị công an bắt giữ khi đang ở phòng trọ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, hình ảnh và di biến động của người này được ghi nhận, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ. Kết quả xác minh cho thấy đây chính là phạm nhân Kế.

Kế tại cơ quan công an.

Sau khi được đại tá Nguyễn Anh Dũng – Giám thị Trại giam Xuân Lộc – phê duyệt kế hoạch, các mũi trinh sát đồng loạt triển khai lúc 20 giờ 30 phút ngày 26-9. Đinh Sanh Kế bị khống chế ngay trong phòng trọ phía sau tiệm sửa xe Tuấn, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Ngay trong đêm, đối tượng được di lý trở lại Trại giam Xuân Lộc để tiếp tục thi hành án chung thân theo quy định.