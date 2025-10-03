Giang hồ Tú 'cơ' phi tang 5kg ketamine, 8 bánh heroin xuống bồn cầu 03/10/2025 14:36

(PLO)- Khi bị công an truy xét, giang hồ Tú "cơ" đã mang 5kg ketamine, 8 bánh heroin đổ xuống bồn cầu rồi ấn nút xả để phi tang.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng bị phát hiện từ tháng 2-2024.

Đây là đường dây ma túy xuyên biên giới, gắn với nhiều hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Trong số các bị can, Lê Thanh Tú (36 tuổi, thường gọi là Tú "cơ") - một giang hồ ở khu vực quận 8 cũ được xác định là một mắt xích quan trọng, trực tiếp nhận, phân phối và tiêu thụ số lượng lớn ma túy tuồn từ Campuchia vào TP.HCM.

Đáng chú ý, khi bị công an truy xét, Tú đã phi tang 5kg ketamine và tám bánh heroin ngay trong toilet để xóa dấu vết.

Tuồn ma túy từ Campuchia vào TP.HCM

Theo hồ sơ, lúc 13 giờ ngày 22-2-2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra một căn hộ trên đường Ngô Bệ (nay thuộc phường Tân Bình) và phát hiện Phạm Công Chánh (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cất giấu 6,9kg methamphetamine, 700g heroin và 200g ketamine.

Tang vật ma túy công an thu giữ trong chuyên án. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Chánh khai cùng Phan Văn Trung (29 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.HCM) phụ giúp Lai Vi Thiệu (27 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TP.HCM) cất giữ và phân chia ma túy để đem bán.

Chánh thừa nhận ma túy được cất giữ tại căn hộ trên đường Ngô Bệ và phân chia theo lệnh của Thiệu.

Ngày 21-2-2024, Chánh đã giao 1kg ma túy đá và một bánh heroin cho khách tại TP.HCM.

Khẩu súng tang vật được Công an TP.HCM phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA

Chiều 27-2-2024, Công an quận Tân Bình khám xét nơi ở của Thiệu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thu giữ thêm ma túy. Tại đây, Thiệu khai trong thời gian làm việc tại casino ở Campuchia có quen một người tên Minh (tức “Anh 2”) hoạt động tại khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

“Anh 2” đã rủ Thiệu vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam với tiền công 3 triệu đồng/lần, đồng thời yêu cầu Thiệu tìm thêm người tham gia để chia việc.

Sau đó, Thiệu rủ Chánh cùng tham gia, rồi giới thiệu số điện thoại để “Anh 2” trực tiếp liên lạc. Nhóm này đã nhiều lần nhận ma túy từ Campuchia, giao hàng bằng cách sử dụng tài xế công nghệ. Các loại ma túy được ngụy trang bằng mật khẩu: cơm là ketamine, nước là methamphetamine, gạo là heroin.

Chánh và Trung được giao nhiệm vụ phân chia, giao hàng cho khách tại TP.HCM, còn phần ma túy chưa tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Từ lời khai của các bị can, cơ quan điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ thêm nhiều người liên quan. Tội danh các bị can bị khởi tố gồm: mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác và che giấu tội phạm.

Chĩa thẳng súng về lực lượng Công an bóp cò

Đáng chú ý, trong số các bị can, Tú "cơ" được xác định là kẻ giữ vai trò quan trọng. Tú cùng bạn gái là Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi, quê Đắk Lắk) đã tham gia đường dây từ đầu năm 2024.

Các trinh sát khống chế Tú "cơ". Ảnh: CA

Ngày 21-2-2024, Tú nhận từ “Anh 2” số ma túy khủng gồm 11kg ketamine, 6kg methamphetamine và 10 bánh heroin. Tú cùng Hà và đồng phạm đem cất giữ tại nhiều địa điểm, trong đó có nhà Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi, ngụ phường Phú Lâm).

Đến sáng 25-2-2024, khi công an đến nhà Phúc đề nghị trích xuất camera, Tú lập tức hoảng loạn. Nghe thông tin có công an, Tú xách túi xách đen chứa ma túy chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa cửa toilet. Trước sự chứng kiến của Hà, Phúc và Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi Ly "Meo"), Tú đã đổ toàn bộ số ma túy còn lại gồm 5kg ketamine và 8 bánh heroin xuống bồn cầu, liên tục ấn nút xả để phi tang. Lúc này, Hà cũng gọi điện báo cho “Anh 2” biết tình hình.

Trước đó, Tú kịp bán cho Bùi Văn Sơn (43 tuổi, ngụ phường Dĩ An) 3kg ketamine, 2kg methamphetamine và 2 bánh heroin với giá 42 triệu đồng.

Tối 26-2-2024, khi công an tiến hành kiểm tra một căn nhà khác ở phường An Hội Tây, Tú bất ngờ xuất hiện. Bị trinh sát bao vây, Tú lập tức rút súng K59, chĩa thẳng và bóp cò. May mắn viên đạn bị kẹt, không nổ. Lực lượng công an ngay sau đó đã khống chế, thu giữ khẩu súng, nhiều viên đạn cùng gói ma túy.

Công an đã hút toàn bộ chất thải ở hầm cầu và giám định, tìm ma túy. Ảnh: CA

Viết sẵn giấy giao nộp ma túy và súng là đồ “nhặt được” cho cơ quan chức năng

Khám xét, công an còn phát hiện trong túi đeo của Tú có một tờ giấy viết sẵn, ghi rằng số ma túy và súng là đồ “nhặt được” và chuẩn bị giao nộp cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây chỉ là chiêu đối phó khi bị bắt giữ.

Kết quả điều tra cho thấy Tú đã bỏ ra gần 3,3 tỉ đồng để mua ma túy, sau đó bán lại cho khách, thanh toán cho “Anh 2” gần 1 tỉ đồng. Các giao dịch, nợ nần và tiền lời đều do Hà ghi chép trong điện thoại.

Với hành vi trên, Lê Thanh Tú bị đề nghị truy tố về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 17kg ma túy tổng hợp cùng 10 bánh heroin. Lê Thị Thanh Hà bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực.

Ngoài ra, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh liên quan. Riêng Phạm Công Chánh, một trong những mắt xích quan trọng của đường dây, đã tử vong đầu năm 2025 nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với bị can này.