Bản tin tối 23-12: Phút hợp sức giải cứu 1 gia đình trong vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội; Biên giới Thái Lan - Campuchia chưa ngừng tiếng pháo 23/12/2025 20:00

(PLO)- Rạng sáng 23-12, người dân cùng lực lượng chức năng hợp sức giải cứu thành công một gia đình trong vụ cháy dữ dội tại chợ Xanh Định Công, Hà Nội, đã gây xúc động mạnh; Vụ việc giả chết 5 năm để trục lợi bảo hiểm tại Thanh Hóa bị phanh phui mang lại lời cảnh tỉnh sâu sắc; Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn căng thẳng và chưa thể ngừng tiếng pháo;...

Bản tin tối 23-12: Phút hợp sức giải cứu 1 gia đình trong vụ cháy chợ Xanh﻿ ở Hà Nội; Biên giới Thái Lan - Campuchia chưa ngừng tiếng pháo

Thời điểm chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) bốc cháy dữ dội, nhiều nhà dân gần chợ đứng trước nguy cơ bị cháy lan. Đáng chú ý, tại số nhà 82 phố Trịnh Đình Cửu, khi ngọn lửa đã áp sát phía sau và nhà hàng xóm bị cháy, 4 người trong nhà phát hiện không thể mở được cửa cuốn do mất điện.

Phát hiện cửa cuốn của nhà số 82 bị kẹt, hàng chục thanh niên cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tìm cách phá cửa để giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Ông Phạm Văn Đức, người trực tiếp tham gia phá cửa, cho biết nhiều người đã sử dụng các dụng cụ như xà beng, thanh sắt để cạy cửa, sau đó dùng sức người nhấc cửa cuốn lên. “Sau khi nhấc cửa đủ rộng để 4 người bên trong chui ra ngoài an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt, phá cửa, tạo lối tiếp cận, phục vụ công tác chữa cháy phía sau”- ông Đức nói.