Kỳ vọng của những cử tri đặc biệt trong Ngày hội non sông 15/03/2026 18:00

(PLO)- Các cử tri thuộc độ tuổi ‘xưa nay hiếm’ lẫn các cử tri trẻ tuổi lần đầu tiên được đi bầu cử đều mong muốn các đại biểu được chọn sẽ cống hiến hết mình, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đất nước.

Trong gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong ngày 15-3, có những cử tri thật “đặc biệt”.

Đơn cử như tại TP.HCM, nhiều cử tri dù cao tuổi vẫn cố gắng có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Nhà nghiên cứu văn hóa, xã hội Nguyễn Đình Tư là một trong số đó. Ông năm nay đã 106 tuổi nhưng vẫn nhờ con cháu đưa đến đơn vị bầu cử số 3, tổ bầu cử số 11, khu phố 15, phường Bình Thạnh, TP.HCM để tham gia bầu cử.