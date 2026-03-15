Những lá phiếu mang ước nguyện của các cử tri đặc biệt 15/03/2026 11:43

(PLO)- Những lá phiếu của các cử tri tại vùng đất đặc biệt ở Gia Lai mang theo tâm tư, nguyện vọng hết sức đời thường gửi gắm cho đại biểu các cấp.

Cùng với cả nước tham gia ngày hội non sông, tại tỉnh Gia Lai, cử tri hai điểm bỏ phiếu tại làng phong Quy Hòa ở phường Quy Nhơn Nam và xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu mang theo những lá phiếu, gửi gắm tâm tư hết sức thiết thực với đời sống nhân dân sở tại.

Mong ước của cử tri làng phong

Từ sáng sớm 15-3, hơn 800 cử tri làng phong Quy Hòa trong khuôn viên Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, nô nức cùng nhau đến điểm bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Họ là những bệnh nhân, người nhà cư ngụ tại làng phong từ hàng chục năm nay, không ít gia đình có ba thế hệ.

Làng phong Quy Hòa được trang trí cờ hoa, đường sá sạch đẹp chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ảnh: LK

Cầm lá phiếu trên tay, bà Đỗ Thị Năm (73 tuổi, ngụ làng phong Quy Hòa) vui mừng như ngày hội. Bà Năm là một trong những bệnh nhân sinh sống lâu năm tại làng phong Quy Hòa.

“Điều kiện nơi đây còn nhiều khó khăn, tôi đi bầu chỉ mong đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đời sống của bà con”- bà Năm chia sẻ.

Theo bà Năm, do bệnh tật, sức khỏe nhiều người giảm sút nên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, lao động thường ngày. Vì vậy, đợt bầu cử này, nhân dân nơi đây mong muốn các đại biểu quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ thêm cho người dân có cuộc sống ổn định.

Bà Đỗ Thị Năm bỏ phiếu, gửi trọn niềm tin vào đại biểu.

Tương tự, Trần Thị Tuyết Hoa (25 tuổi, ngụ làng phong Quy Hòa) bày tỏ mong muốn cử tri sẽ bầu chọn những đại biểu có tâm, có tài cho đất nước. Với người dân làng phong, mong muốn lớn nhất là có được cuộc sống, sinh hoạt như một công dân bình thường.

“Tôi mong đại biểu sẽ quan tâm, chăm lo nhiều hơn đến đời sống của bà con làng phong”- chị Hoa nói.

Cử tri làng phong Quy Hòa nô nức tham gia ngày hội non sông.

Theo ông Bùi Văn Hải, tổ bầu cử số 2 làng phong Quy Hòa công tác bầu cử ở làng phong diễn ra rất thuận lợi, đảm bảo đúng quy định, an toàn.

Ngay từ sớm, ban bầu cử đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện bầu cử đúng quy định. Danh sách đại biểu được niêm yết những vị trí rất thuận lợi để bà con xem thông tin và quyết định bỏ phiếu bầu.

Phát triển du lịch trên Cù Lao Xanh

Theo ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, mặc dù biển động, sóng lớn nhưng công tác bầu cử trên xã đảo vẫn diễn ra tốt đẹp, thành công. Toàn xã có 1.735 cử tri đi bầu.

“Sau bầu cử, đêm nay chúng tôi sẽ đi đò, đưa phiếu vào đất liền báo cáo kết quả. Cử tri trên đảo rất quan tâm đến công tác bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ba cấp, bà con đều mong có những cơ chế chính sách đặc thù cho xã đảo phát triển, đời sống của người dân được nâng lên”- ông Hưng nói.

Giây phút chào cờ thiêng liêng trước giờ bầu cử trên xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu hay còn gọi là Cù Lao Xanh có diện tích 362 ha, cách đất liền của tỉnh Gia Lai 25 km. Xã hiện có hơn 600 hộ, 2.600 nhân khẩu đang sinh sống, làm việc với hoạt động kinh tế chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản, kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (35 tuổi) cho biết trước đây, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh cá, nay có sự chuyển dịch sang hoạt động du lịch và gia đình chị cũng tham gia đưa đón du khách từ đất liền ra đảo nhiều năm nay.

“Đợt bầu cử này, tôi mong muốn đại biểu quan tâm, có sự đầu tư hơn hoạt động đi lại từ đất liền ra đảo để hoạt động đi lại dễ dàng hơn. Mặt khác, vấn đề môi trường trên đảo cũng cần được cải thiện, xứng đáng là Cù Lao Xanh, điểm đến du lịch hấp dẫn”- chị Nguyệt nói.

Cử tri trên xã đảo Nhơn Châu quan tâm, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu.

Cử tri Nguyễn Minh Vị cũng bày tỏ mong muốn người dân sẽ bầu chọn những đại biểu có tâm, có tài, là cầu nối giữa nhân dân với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước.

“Xã đảo Nhơn Châu có nhiều tiềm năng du lịch nhưng hiện tại mức độ đầu tư còn ít. Bà con trên đảo mong muốn, đại biểu sau khi trúng cử sẽ có những hành động thiết thực, đáp ứng mong mỏi của nhân dân là tăng cường đầu tư hạ tầng và tạo ra nhiều sinh kế giúp đời sống nhân dân phát triển”- anh Vị nói.