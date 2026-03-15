TP.HCM: Hơn 1.000 học viên cơ sở cai nghiện tham gia bầu cử 15/03/2026 10:53

(PLO)- Hơn 1.000 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sáng nay, tại Cơ sở cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), công tác tổ chức bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ và các học viên đang cai nghiện được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định và giữ vững an ninh, trật tự.

Các học viên cơ sở cai nghiện ở Cơ sở cai nghiện số 1, xã Xuân Thới Sơn được tạo điều kiện tham gia bầu cử. Ảnh: CA

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cơ sở đã phối hợp với tổ bầu cử chuẩn bị đầy đủ phiếu bầu, thùng phiếu cùng các điều kiện cần thiết để việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý, từng học viên lần lượt nhận phiếu và trực tiếp bỏ vào thùng phiếu theo đúng quy trình.

Không khí tại điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự. Nhiều học viên bày tỏ sự xúc động khi được tham gia ngày hội toàn dân. Việc được thực hiện quyền bầu cử không chỉ thể hiện trách nhiệm của công dân mà còn là động lực để họ tiếp tục rèn luyện, quyết tâm từ bỏ ma túy, sớm trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện số 1 nghiêm túc xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn khi chờ nhận phiếu bầu. Ảnh: CA

Trung tá Phạm Tân Thanh, Trưởng Cơ sở cai nghiện số 1, Công an TP.HCM, cho biết để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị đã chủ động phối hợp với UBND xã Xuân Thới Sơn rà soát, lập điểm bầu cử riêng đối với cán bộ, chiến sĩ, người lao động và các học viên đang cai nghiện tại cơ sở.

Sau lễ khai mạc sáng nay, 139 cán bộ, chiến sĩ và 1.081 học viên đủ điều kiện đã được cấp thẻ cử tri, tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định.

Khoảnh khắc học viên Cơ sở cai nghiện số 1 trực tiếp bỏ lá phiếu bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài vào hòm phiếu. Ảnh: CA

Theo Trung tá Thanh, trước ngày bầu cử, cán bộ cơ sở đã tổ chức các buổi tuyên truyền, mạn đàm, phổ biến tiểu sử các ứng cử viên để học viên nắm thông tin, từ đó lựa chọn đại biểu một cách khách quan, đúng quy định.

Những lá phiếu từ Cơ sở cai nghiện số 1 mang theo niềm hy vọng về ngày tái hòa nhập cộng đồng của các học viên. Ảnh: CA

“Các học viên rất phấn khởi khi được thực hiện đầy đủ quyền công dân theo quy định. Chúng tôi cũng mong muốn họ tiếp tục nỗ lực trong lao động, học tập, trị liệu và học nghề để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở về với gia đình và tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình tại nơi cư trú trong những kỳ bầu cử tiếp theo” – Trung tá Thanh chia sẻ.

Trước đó, Công an xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp với Cơ sở cai nghiện số 1 triển khai cấp thẻ cử tri cho các học viên đang cai nghiện tại đây. Các lực lượng tiến hành rà soát danh sách, xác minh thông tin và trực tiếp cấp thẻ cử tri cho từng người, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Khoảnh khắc học viên Cơ sở cai nghiện số 1 chọn bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài. Ảnh: CA

Việc tổ chức bầu cử tại cơ sở cai nghiện không chỉ bảo đảm quyền công dân của những người đang trong quá trình cai nghiện, phục hồi mà còn thể hiện tính nhân văn trong công tác quản lý, giáo dục của lực lượng Công an nhân dân, góp phần giúp họ thêm động lực rèn luyện, làm lại cuộc đời và trở thành công dân có ích cho xã hội.