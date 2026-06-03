Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi 03/06/2026 17:26

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đi thăm, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và Nhiêu Lộc, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.

Ngày 3-6, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã đi thăm, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và Nhiêu Lộc, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6).

Đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm, mừng thọ cụ Trần Minh Trung (90 tuổi) tại phường Sài Gòn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến thăm, mừng thọ cụ Trần Minh Trung (90 tuổi) tại phường Sài Gòn. Ảnh: MINH DUNG

Cụ Trần Minh Trung là đảng viên 60 năm tuổi Đảng, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Cụ Trung tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gia đình cụ luôn là tấm gương chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM gửi lời mừng thọ đến cụ Trần Minh Trung và chúc ông tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu, là điểm tựa tinh thần và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, mong cụ cùng gia đình tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng khu phố, địa phương ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến thăm, mừng thọ cụ Bùi Văn Hảo (90 tuổi) tại phường Bến Thành. Ảnh: MINH DUNG

Sau đó, đoàn đại biểu đến thăm, mừng thọ cụ Bùi Văn Hảo (90 tuổi) tại phường Bến Thành. Cụ Bùi Văn Hảo là cán bộ hưu trí, nguyên là giám đốc Công ty Thiết bị Giáo dục. Cụ là đảng viên 55 năm tuổi Đảng. Sau khi nghỉ hưu, cụ tham gia công tác ở địa phương. Cụ và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thăm hỏi cụ Bùi Văn Hảo, Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ “kính lão đắc thọ” là nét đẹp của dân tộc ta, cần giữ gìn và phát huy. Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, TP.HCM tổ chức nhiều đoàn để đến thăm, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ sự trân trọng đối với sự đóng góp của cụ cho sự phát triển của địa phương và TP. Chủ tịch chúc cụ Bùi Văn Hảo sống vui, sống khỏe, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến thăm, mừng thọ cụ Văn Thị Nượng (90 tuổi) tại phường Nhiêu Lộc. Ảnh: MINH DUNG

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng đến thăm cụ Văn Thị Nượng (90 tuổi) tại phường Nhiêu Lộc. Cụ Nượng là vợ của Liệt sĩ Hoàng Tăng, nguyên Đại đội phó đơn vị C4K200 Quân khu Trị Thiên, tham gia chiến tranh chống Mỹ và hy sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện cụ đang sống cùng con gái và hưởng chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được chúc cụ Văn Thị Nượng sống trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; đồng thời mong muốn chính quyền địa phương tích cực chăm lo, quan tâm hỗ trợ vật chất và tinh thần hơn nữa để các cụ cao tuổi trên địa bàn luôn sống vui, sống khỏe...