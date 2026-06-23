Quốc hội dự kiến họp kỳ không thường lệ vào tháng 8, xem xét 24 nội dung 23/06/2026 18:10

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8.

Ngày 23-6, tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua một pháp lệnh, năm nghị quyết và cho ý kiến đối với hai nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp không thường lệ sẽ có khoảng 24 nội dung

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo pháp lệnh, nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khối lượng công việc đặt ra đối với Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ và các cơ quan liên quan là rất lớn. Hiện có 192 nhiệm vụ lập pháp, trong đó phần việc của Chính phủ là 171 nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8.

Thời gian chuẩn bị rất gấp, chỉ còn hơn một tháng. Trong khi đó, Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua, gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và ba nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, trên cơ sở kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dự kiến sẽ có thêm bốn dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ. Cụ thể, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi trên cơ sở hợp nhất Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi.

“Kỳ họp không thường lệ sẽ có khoảng 24 nội dung” - Chủ tịch Quốc hội nói và lưu ý bốn dự án luật nêu trên chỉ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, chưa thông qua, bởi đây là những luật lớn, phải được xem xét qua hai kỳ họp, không thể thực hiện rút gọn trong một kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan trình, các cơ quan của Quốc hội phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; bảo đảm thực hiện đúng quy định về gửi tài liệu; hoàn thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết trước 20-7.

“Phải đặt chất lượng lập pháp lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích” – ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Các đại biểu tham dự tại phiên họp. Ảnh: QH

Không đề xuất lùi, rút các nội dung đã có trong chương trình

Đối với Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua khoảng 30 dự án luật, hai nghị quyết quy phạm pháp luật. Ngoài ra còn có các dự án đang được đề nghị bổ sung nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 01-3-2027, Chính phủ sẽ phải chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. “Tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại Kỳ họp không thường lệ” – ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích; không để xảy ra tình trạng hồ sơ chuẩn bị chưa bảo đảm yêu cầu, nội dung chưa chín, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành.

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt vai trò “gác cổng” trong công tác lập pháp. Đồng thời, thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về việc bảo đảm điều kiện trình của từng nội dung do cơ quan mình chủ trì thẩm tra khi tham gia ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những nội dung không bảo đảm tiến độ, chất lượng hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định phải kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình.

Các cơ quan liên quan phải chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách. Cơ quan nào có trách nhiệm soạn thảo thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng.