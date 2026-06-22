Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê 22/06/2026 14:12

(PLO)- Các dự án đường sắt đô thị có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 tỉ tỉ đồng, cùng với 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô hơn 8.000 căn hộ được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Sáng 22-6, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối ba điểm cầu tại Việt Hưng (Long Biên), Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Dự lễ khởi công có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện các doanh nghiệp tham gia đầu tư, thi công dự án.

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Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết đây là một trong những sự kiện đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với những công trình mang ý nghĩa chiến lược.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thời gian qua Thủ đô nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tạo động lực phát triển. Trong đó, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô và Luật Thủ đô 2026 đã tạo hành lang pháp lý mới, với các cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Toàn Thắng

"Các chủ trương, chính sách chỉ thực sự được khẳng định khi được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, những sản phẩm cụ thể và những kết quả phát triển cụ thể mà người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm xác định mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng mới được kết nối bằng hệ thống hạ tầng hiện đại.

Trong cấu trúc phát triển dài hạn, Hà Nội định hướng hình thành 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm, 9 trục phát triển và 8 vành đai kinh tế - đô thị. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đường sắt đô thị được xác định là hạ tầng khung chiến lược, giữ vai trò tổ chức lại không gian phát triển.

Điểm nhấn của lễ khởi công là việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 tỉ tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá đây là chương trình đầu tư đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thành phố, đồng thời là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất cả nước được triển khai trong cùng một thời điểm.

Thành phố giao Liên danh Vinhomes - VinSpeed đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC của 5 tuyến đường sắt đô thị. Các tuyến đường này sẽ kết nối nhiều khu vực động lực của Thủ đô như sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park…

Mục tiêu đặt ra là cả 5 tuyến đường sắt đô thị được khởi công lần này cơ bản hoàn thành vào năm 2030.

Theo ông Vũ Đại Thắng, việc đầu tư đường sắt đô thị không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông mà còn tạo nền tảng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng.

Khi hoàn thành, mạng lưới này sẽ kết nối các cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

3 dự án nhà với 8.000 căn hộ cho thuê

Cùng với các dự án đường sắt đô thị, Hà Nội cũng khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỉ đồng.

Đây là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, nhằm đa dạng hóa sản phẩm nhà ở, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Trong đó, có hai dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê và một dự án do doanh nghiệp đề xuất đầu tư.

Ngày 22-6, TP Hà Nội đã tổ chức khởi công cùng lúc 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê. Ảnh: Toàn Thắng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thành phố xác định phát triển nhà ở cho thuê là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa góp phần xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Một trong những điểm đáng chú ý là Công ty Cổ phần Him Lam đã chủ động điều chỉnh định hướng đầu tư, dành hơn 11 ha đất để phát triển khoảng 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn.

Ba dự án được khởi công hôm nay là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, ông Vũ Đại Thắng cho biết.

Theo định hướng của Hà Nội, các khu nhà ở cho thuê trong tương lai sẽ được quy hoạch đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những khu đô thị hiện đại, thuận tiện.