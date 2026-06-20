Thanh long Bình Thuận, dưa lưới Lâm Đồng sẽ 'cất cánh' cùng Vietnam Airlines 20/06/2026 16:34

(PLO)- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam mời Lâm Đồng quảng bá thanh long, dưa lưới và xoài trên các chuyến bay Vietnam Airlines.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh xem xét đề nghị phối hợp quảng bá thanh long, dưa lưới và xoài của tỉnh Lâm Đồng trên chuyến bay Vietnam Airlines.

Các loại trái cây tươi như thanh long, dưa lưới, xoài sẽ là thực đơn giới thiệu với du khách trong và ngoài nước trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Ảnh minh họa bằng AI

Theo đó, UBND tỉnh nhận được văn bản của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam mời phối hợp quảng bá hình ảnh thanh long, dưa lưới và xoài của địa phương trên chuyến bay Vietnam Airlines. Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu nội dung đề xuất của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Chủ động triển khai thực hiện theo quy định, thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 7-2026.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã có chương trình cung cấp trái cây Việt trên các chuyến bay nằm trong chương trình Bốn mùa cây trái - Bốn mùa yêu thương và chuỗi chiến dịch Hành trình Tự hào (Flights of Nation) nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tới du khách trên chuyến bay.

Để đảm bảo chất lượng của trái cây được cấp trên chuyến bay, Vietnam Airlines đã kiểm định ngay từ khâu chọn lọc và thu hái sản phẩm. Các loại quả được phục vụ cho hành khách đều có nguồn gốc từ những vùng trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra để giữ trọn vẹn độ tươi ngon của trái cây, Vietnam Airlines bảo quản nguyên liệu tại kho mát 5-7 độ C, sau đó sơ chế, ngâm khử trùng và giữ lạnh cho đến khi sản phẩm được đưa lên máy bay.

Trước đó, Vietnam Airlines đã giới thiệu tới hành khách trên chuyến bay nhiều loại quả đặc sản của Việt Nam như nhãn lồng Hưng Yên, vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), cam Cao Phong (Hòa Bình), bưởi da xanh và xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang).