Gia Lai kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch và phó chủ tịch xã sai phạm về đất đai 19/06/2026 14:32

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã kỷ luật cảnh cáo đối với ba cán bộ của tỉnh Bình Định (cũ) do sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 19-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp thứ 18.

Theo đó, cơ quan này quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ba cán bộ. Các cán bộ này có vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba người bị kỷ luật gồm ông Cao Minh Thi, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Quy Nhơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ).

Bà Đặng Thị Tuyết Nhung, nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ông Đỗ Nguyên Đính, Đảng viên Chi bộ Khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, nguyên công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Khu đất 2.500m² do nhà nước quản lý bị "hô biến" thành đất hộ gia đình. Ảnh: NO

Theo UBKT Tỉnh ủy Gia Lai, cả ba người nêu trên chịu trách nhiệm và liên quan trực tiếp đến các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 24-TB/UBKTTU ngày 24-4-2026 của UBKT Tỉnh ủy. Đây là kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (nay là phường Quy Nhơn Tây).

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các ông, bà Cao Minh Thi, Đặng Thị Tuyết Nhung, Đỗ Nguyên Đính đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đất đai.

Ba cán bộ cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, phát sinh dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác.

Như PLO đưa tin, cuối năm 2025, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ vụ việc “sang tên đổi chủ khu đất 2.500 m² do nhà nước quản lý xảy ra tại phường Quy Nhơn Tây” sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 22-10, Thanh tra tỉnh ban hành kết luận về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. Theo kết quả thanh tra, lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ cũ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây), gồm ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và hai công chức địa chính Đỗ Nguyên Đính, Lê Công Trang có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo người dân phản ánh, lô đất do nhà nước quản lý có diện tích 2.500 m² nằm tại thôn Thanh Long (xã Phước Mỹ cũ - nay là khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) bị "hô biến" và sang tên, đổi chủ cho nhiều người. Diện tích đất này trước đây từng giao cho Hợp tác xã Phước Thành 3 (nay đã giải thể - PV) sử dụng. Thế nhưng, khu đất công này lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân sử dụng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ 2.500m² đất công 'đổi chủ' sang công an