Thanh tra tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ 2.500m² đất công 'đổi chủ' sang công an 16/11/2025 16:02

(PLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ "xẻ thịt" 2.500m² đất công xảy ra tại phường Quy Nhơn Tây sang Công an tỉnh Gia Lai và kiến nghị khởi tố vụ án.

Ngày 16-11, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản kiến nghị khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ vụ việc “sang tên đổi chủ khu đất 2.500m² do nhà nước quản lý xảy ra tại phường Quy Nhơn Tây” sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Khu đất 2.500m² do nhà nước quản lý bị "hô biến" thành đất hộ gia đình. Ảnh: NO

Trước đó, ngày 22-10, Thanh tra tỉnh ban hành kết luận về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả thanh tra, lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ cũ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây), gồm: ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và hai công chức địa chính Đỗ Nguyên Đính, Lê Công Trang có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện tại, ông Cao Minh Thi là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, bà Đặng Thị Tuyết Nhung là Phó Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây.

Liên quan vụ việc này, tháng 9-2025, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Theo người dân phản ánh, lô đất do nhà nước quản lý có diện tích 2.500m² nằm tại thôn Thanh Long (xã Phước Mỹ cũ- nay là khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) bị "hô biến" và sang tên, đổi chủ cho nhiều người.

Diện tích đất này trước đây từng giao cho Hợp tác xã Phước Thành 3 (nay đã giải thể - PV) sử dụng. Thế nhưng, khu đất công này lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân sử dụng.