Khởi tố vụ án lừa đảo tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội 18/03/2026 18:10

(PLO)- Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội, với số tiền chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng.

Chiều 18-3, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê NƠXH và quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã tổ chức rà soát tổng thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trục lợi chính sách NƠXH.

Đến ngày 17-3, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Điều 174, BLHS) xảy ra tại một số dự án NƠXH trên địa bàn TP Hà Nội. Bước đầu Cục An ninh kinh tế xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Ngày 18-3, Cục An ninh kinh tế đã chuyển vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Bộ Công an, việc lợi dụng chính sách NƠXH nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Cục An ninh kinh tế đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.