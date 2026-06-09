Lời khai của người đặt ra 'luật ngầm' 30.000 đồng/thùng cua 09/06/2026 16:12

(PLO)- Chủ Chành cua 46 đã dựng “luật ngầm” để khống chế thị trường vận chuyển cua từ miền Tây lên TP.HCM, buộc các chủ hàng phải nộp phí 30.000 đồng/thùng cua nếu không muốn bị đập phá tài sản, cản trở việc làm ăn.

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Đe dọa để ép đưa cua về chành

Kết quả điều tra bước đầu xác định Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Tuy nhiên, phía sau hoạt động kinh doanh này là một đường dây có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn để ép buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về chành nhằm thu tiền.

Theo cơ quan điều tra, người cầm đầu đường dây là Lâm Bích Dung (49 tuổi, ngụ phường Bình Thới). Hỗ trợ cho Dung là Chí Tằng Sếnh (40 tuổi, ngụ phường Bình Thới) cùng nhiều người khác được phân công theo dõi, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua.

Bà Dung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Dung thừa nhận mục đích của việc đe dọa, cản trở các xe vận chuyển là để buộc chủ hàng phải đưa cua về Chành cua 46 và nộp phí kiểm đếm 30.000 đồng mỗi thùng.

Dung khai trước đây anh của mình điều hành theo cách nào thì bà tiếp tục duy trì theo cách đó. Với những xe không đưa hàng vào chành, nhóm này sẽ tổ chức theo dõi, tìm cách cản trở lưu thông, tạo va chạm giao thông để việc giao hàng bị chậm trễ.

“Mục đích tôi theo cản trở giao thông, đập phá xe là để những người làm cua lo sợ, đem hàng vào chành cua của tôi để tôi thu phí kiểm đếm”, Dung khai.

Bà Dung thừa nhận hành vi phái người theo dõi, đập phá xe, cản trở giao thông nếu các chủ vựa cua, đơn vị vận chuyển không vào chành của mình. Ảnh: CA

Theo lời khai, Dung còn phân công người theo dõi hành trình các xe chở cua từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM. Khi nắm được lộ trình, thông tin sẽ được báo lại để chỉ đạo người khác thực hiện các hành vi đe dọa hoặc phá hoại phương tiện.

Cơ quan điều tra xác định để duy trì sự chi phối, nhóm này đã thiết lập một dạng “luật ngầm” trong giới kinh doanh cua. Những ai không chấp hành sẽ đối mặt với nhiều hình thức trả đũa nhưđập phá phương tiện, đốt xe, tạo va chạm giao thông hoặc gây hư hỏng hàng hóa.

Bà Dung cùng các đồng phạm bị Công an TP.HCM bắt. Ảnh: CA

Chính nỗi sợ bị trả đũa đã khiến nhiều chủ hàng và doanh nghiệp vận chuyển buộc phải đưa hàng về Chành cua 46 để được “yên ổn” làm ăn.

“Nghe tới Chành cua 46 là ai cũng sợ”

Một doanh nghiệp vận chuyển được xác định là bị hại trong vụ án cho biết ban đầu hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sau đó một số người tiếp cận tài xế và đưa ra yêu cầu phải đóng phí 30.000 đồng cho mỗi kiện hàng, đồng thời phải đưa cua qua Chành cua 46.

Do không đồng ý với mức phí này nên doanh nghiệp liên tục bị các đối tượng đe dọa.

Tang vật gồm các hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Theo lời kể của nạn nhân, nhiều xe tải của đơn vị đã nhiều lần bị người lạ dùng đá, gậy đập vỡ kính khi tài xế đang nghỉ ngơi. Các hành vi này lặp lại nhiều lần khiến doanh nghiệp thiệt hại nặng nề.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cho là cố tình gây va chạm giao thông trên đường vận chuyển nhằm làm chậm thời gian giao hàng.

Đối với mặt hàng cua sống, việc giao hàng chậm có thể khiến cua chết hoặc không kịp các chuyến bay vận chuyển đi tiêu thụ, kéo theo nhiều khoản bồi thường và chi phí phát sinh.

Công an đã khởi tố 17 người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Nạn nhân cho biết riêng chi phí sửa chữa phương tiện đã gần 100 triệu đồng, chưa kể thiệt hại do chậm chuyến bay, hư hỏng hàng hóa và các khoản đền bù cho khách hàng.

“Trong ngành vận chuyển cua, nghe tới Chành cua 46 thì ai cũng biết, ai cũng sợ. Nếu không theo thì không đi hàng được”, người này nói.

Theo cơ quan điều tra, mỗi ngày Chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000-3.000 thùng cua. Với mức thu 30.000 đồng mỗi thùng, số tiền thu được dao động từ 30-90 triệu đồng mỗi ngày.

Qua quá trình điều tra, tổng số tiền thu lợi bất chính của đường dây này được xác định hơn 40 tỉ đồng.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết mặc dù số tiền thu trên mỗi thùng cua không lớn nhưng được thực hiện trong thời gian dài, với số lượng hàng hóa rất lớn nên tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt đáng kể.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu thông tin về vụ án. Ảnh: CA

Theo Thiếu tá Hậu, nhóm này không trực tiếp công khai nhận mình là người đứng sau các vụ đập phá, đe dọa. Tuy nhiên trong giới vận chuyển và kinh doanh cua, nhiều người đều hiểu những hành vi đó có liên quan đến Chành cua 46.

“Dung đặt ra mục tiêu làm một vụ để cảnh tỉnh cả hệ thống vận chuyển cua từ miền Tây lên TP.HCM, buộc những người này phải tập kết hàng tại kho 46 để nơi đây thu lợi nhuận”, Thiếu tá Hậu nhận định.

Việc triệt phá đường dây này không chỉ làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản có tổ chức mà còn chấm dứt tình trạng “luật ngầm” tồn tại nhiều năm trong lĩnh vực vận chuyển cua, giúp nhiều doanh nghiệp và tiểu thương thoát khỏi cảnh bị đe dọa, ép buộc khi làm ăn.