Công an phường Bình Phú kịp thời cứu 6 người trong vụ cháy nhà 05/06/2026 10:07

(PLO)- Phát hiện căn nhà 2 tầng bốc cháy dữ dội trong đêm, lực lượng Công an phường Bình Phú, TP.HCM cùng người dân đã nhanh chóng phá cửa, dập lửa và đưa sáu người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Ngày 5-6, Công an phường Bình Phú, TP.HCM, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà 2 tầng trên đường Lý Chiêu Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-6, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực tầng trệt của căn nhà nói trên nên hô hoán, tìm cách dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh. Khói từ tầng trệt theo cầu thang lan lên tầng trên, nơi có sáu người đang nghỉ ngơi.

Lực lượng chức năng phối hợp dập lửa, cứu người bên trong. Ảnh: H.TÂM

Nhận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở và Công an phường Bình Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Địa điểm xảy ra cháy nằm gần trụ sở công an phường nên việc tiếp cận, xử lý ban đầu được triển khai kịp thời.

Lực lượng chức năng sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy, đồng thời phá hai lớp cửa cuốn của căn nhà, hướng dẫn và hỗ trợ sáu người bên trong thoát ra ngoài an toàn.

Những người bên trong căn nhà cháy sau đó được đưa ra ngoài an toàn, đám cháy cũng được khống chế. Ảnh: H.TÂM

Sau thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều vật dụng, tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh tại tầng trệt bị cháy, hư hỏng nặng.

Theo người dân địa phương, căn nhà được cho thuê để kinh doanh ăn uống ở tầng trệt. Thời điểm xảy ra cháy, quán đã đóng cửa.

Hiện, Công an phường Bình Phú đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.