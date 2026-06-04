Giả làm người tiếp thị kem đánh răng để trộm iPhone của chủ nhà 04/06/2026 16:01

(PLO)- Giả vờ tư vấn, tiếp thị kem đánh răng, người đàn ông 61 tuổi đã trộm điện thoại của người dân và bị Công an phường Gò Vấp, TP.HCM bắt giữ sau đó.

Ngày 2-6, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý Hoàng Văn Quân (61 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 1-6, chị CVTTD đang ở nhà trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp thì một người đàn ông đến tự giới thiệu là nhân viên tiếp thị kem đánh răng và đề nghị giới thiệu sản phẩm.

Công an xác định nghi phạm trộm điện thoại là ông Quân. Ảnh: CA

Trong lúc trò chuyện, người này liên tục giới thiệu về công dụng của sản phẩm. Sau ít phút, người đàn ông rời đi.

Không lâu sau, chị D phát hiện chiếc điện thoại iPhone 13 trị giá khoảng 11 triệu đồng để trong nhà đã bị mất nên đến Công an phường Gò Vấp trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Gò Vấp nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định Hoàng Văn Quân là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Làm việc với cơ quan công an, Quân thừa nhận lợi dụng việc giả danh nhân viên tiếp thị để tiếp cận nhà dân. Sau đó, người này quan sát sơ hở của chủ nhà và lấy trộm chiếc điện thoại.

Công an phường Gò Vấp đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Gò Vấp, việc nhanh chóng khám phá vụ trộm cắp tài sản nêu trên tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của đơn vị trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.