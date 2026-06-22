Mỹ, Iran thông tin trái chiều về kết quả đàm phán; Mỹ tạm dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ Iran; Giá dầu giảm nhẹ 22/06/2026 22:44

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Mỹ và Iran đã có một “ngày đàm phán rất, rất tốt”, cho biết Iran đồng ý để các thanh tra viên từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào nước này; Iran nói thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa đến, chưa bàn đến chuyện hạt nhân; Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran; Giá dầu giảm nhẹ.

Tâm điểm chú ý của thế giới ngày qua dồn về khu nghỉ dưỡng Bürgenstock (Thụy Sĩ) – nơi các phái đoàn Mỹ, Iran đàm phán với vai trò trung gian của Pakistan và Qatar.

Ngày 22-6, các bên có thông tin ban đầu về kết quả đàm phán.

Ông Vance: Mỹ và Iran đã có một “ngày đàm phán rất, rất tốt”

Ngày 22-6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Mỹ và Iran đã có một “ngày đàm phán rất, rất tốt” trong ngày 21-6 và nêu bật 4 ưu tiên chính trong các cuộc đàm phán kỹ thuật sắp tới, theo đài CNN.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: AFP

“Đầu tiên, chúng tôi muốn xây dựng một cơ chế để giữ cho eo biển Hormuz luôn mở, và nó đã mở rồi” – ông Vance nói.

Theo ông Vance, Iran đã đồng ý cho phép các thanh tra viên từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào Iran.

“Đó là một cột mốc quan trọng đối với người dân Mỹ, và là bước đầu tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa vĩnh viễn hoặc chấm dứt vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân ở Iran. Đó chính xác là điều chúng tôi muốn làm” – ông nói.

Ông Vance cũng cho biết các nhà đàm phán đã thiết lập được quy trình để tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật.

“Chúng tôi đã đặt nền móng rất tốt cho một thỏa thuận cuối cùng thành công. Thỏa thuận cuối cùng chính là ngôi nhà. Chúng tôi đã đặt nền móng. Chúng tôi chưa xây xong ngôi nhà, nhưng chúng tôi đã đặt một nền móng thành công để đạt được một kết quả tốt đẹp cho người dân Mỹ” – ông nói.

Ông Vance cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh ở miền nam Lebanon, giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah vẫn đang “tiếp diễn”.

Trong cuộc họp báo, ông Vance cũng đề cập sáng kiến ​​nhằm giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Theo đó, Mỹ sẽ có quyền quyết định Tehran có thể mua gì bằng số tiền đó.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi thiết lập một quy trình để giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng số tiền đó, tiền của Iran, sẽ được dùng để giúp đỡ người dân Iran chứ không phải để tài trợ cho khủng bố” – ông nói.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, kế hoạch này do ông Jared Kushner – con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đề xuất, bao gồm nội dung yêu cầu số tài sản đóng băng của Iran phải được chi cho các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Phía Iran nói các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân vẫn chưa bắt đầu

Nói về kết quả cuộc đàm phán, trả lời hãng thông tấn IRNA sáng sớm 22-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Esmaeil Baqaei cho biết phái đoàn nước này có lập trường “rõ ràng và dứt khoát” trong cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ.

Theo ông Baqaei, phiên họp hôm 21-6 kéo dài gần 18 giờ và bao gồm một cuộc họp 4 bên, có tạm dừng trong thời gian ngắn để tham vấn nội bộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Esmaeil Baqaei (trái) trả lời phỏng vấn IRNA. Ảnh: IRNA

“Khoảng 16 giờ 30, các cuộc đàm phán tạm dừng trong thời gian ngắn để cho phép các phái đoàn tiến hành tham vấn nội bộ. Cùng lúc đó, các báo cáo truyền thông xuất hiện về những lời lẽ đe dọa và xúc phạm của tổng thống Mỹ, khiến phái đoàn Iran tuyên bố rằng họ sẽ không còn tham gia cuộc họp bốn bên nữa” – ông Baqaei nói.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã tiếp tục. Ông cho biết Iran vẫn quyết tâm sử dụng cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ như một cơ hội để đảm bảo phía Mỹ thực hiện các cam kết theo bản ghi nhớ trước đó.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng thời điểm bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa đến. Theo bản ghi nhớ, các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng chỉ bắt đầu sau khi các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ được thực hiện. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo phía bên kia không nên lặp lại những lập trường quá đáng và vô lý về vấn đề hạt nhân và giải thích lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân vẫn chưa bắt đầu.

“Chúng tôi cũng đã nêu rõ lập trường của mình về các lệnh trừng phạt và nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này. Theo bản ghi nhớ, tất cả lệnh trừng phạt của Mỹ phải được dỡ bỏ. Điều này bao gồm các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ, cả lệnh trừng phạt chính và phụ, cũng như các lệnh trừng phạt chống Iran” – ông Baqaei nói.

Theo IRNA, Tổng thống Iran – ông Masoud Pezeshkian sẽ thăm Pakistan vào ngày 23-6.

Các ưu tiên chính trong chương trình nghị sự trong chuyến thăm này bao gồm bày tỏ sự cảm ơn ơn đối với Thủ tướng Pakistan – ông Shehbaz Sharif về những nỗ lực hòa giải của nước này trong cuộc đàm phán vừa qua. Ngoài ra, chuyến thăm nhằm duy trì các cuộc tham vấn song phương cấp cao, thúc đẩy hợp tác hiện có và xem xét lại các thỏa thuận kinh tế đã được thiết lập trước đó giữa hai quốc gia.

Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 22-6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Trump đang tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của Iran trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 22-6. Ông Bessent cho biết động thái này được đưa ra sau "các cuộc đàm phán hiệu quả" giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: BLOOMBERG

"Iran đã cam kết cho phép vận chuyển tự do và thông suốt qua eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của IAEA vào nước họ. Là một phần của khuôn khổ, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung tạm thời 60 ngày cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran" – ông Bessent viết trên mạng xã hội X.

Theo CNN, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt cho phép Iran bán và vận chuyển dầu mà không bị trừng phạt cho đến 00:01 giờ ngày 21-8, đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ.

Giá dầu giảm nhẹ trong ngày 22-6, sau khi có tin các quan chức Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,7% vào sáng sớm 22-6 xuống còn 79 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm nhẹ 0,9% xuống còn 75 USD/thùng.